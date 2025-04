Roma città aperta piace a tutti, ma la visita dei Reali inglesi non devono subirla cittadini e trasporti

Roma, metà aprile 2025, si trova nuovamente a fronteggiare un caos viario che sembra non avere fine. Le visite istituzionali, come quella recente dei reali britannici, hanno ulteriormente complicato una situazione già precaria a causa dei numerosi cantieri aperti per il Giubileo 2025. I cittadini e gli operatori del trasporto pubblico e privato si trovano a dover affrontare quotidianamente disagi significativi, con traffico congestionato e tempi di percorrenza dilatati.

Cantieri giubilari

I preparativi per il Giubileo 2025 hanno portato all’apertura di numerosi cantieri in tutta la città, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e l’accoglienza dei pellegrini. Ma la simultaneità e la gestione di questi lavori hanno generato una serie di criticità. Zone come Piazza Pia e Piazza Risorgimento sono diventate veri e propri nodi di traffico, con deviazioni e restringimenti che hanno messo a dura prova la pazienza dei romani.

Visite istituzionali e traffico: un binomio difficile

La recente visita dei reali britannici ha comportato ulteriori chiusure e deviazioni, aggravando la già difficile situazione del traffico. Le autorità hanno predisposto sbarramenti in diverse aree strategiche della città, causando disagi significativi per i cittadini e gli operatori del trasporto. La mancanza di un piano di gestione del traffico efficace durante eventi di tale portata evidenzia la necessità di una maggiore coordinazione tra le istituzioni.​

ZTL e traffico: una gestione da rivedere

La gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) ha sollevato ulteriori polemiche. L’apertura della ZTL il sabato mattina, pensata per favorire il commercio, ha invece contribuito ad aumentare la congestione nelle aree centrali. Molti cittadini e operatori del trasporto lamentano una mancanza di coerenza nelle decisioni e chiedono una revisione delle politiche di accesso al centro storico.​

Il ruolo della Polizia Locale

La presenza della Polizia Locale è percepita come insufficiente in molte aree critiche della città. Nonostante gli sforzi per aumentare il numero di agenti sul campo, molti cittadini segnalano una scarsa visibilità e un intervento tardivo in situazioni di emergenza. La necessità di una maggiore presenza e di un coordinamento più efficace è evidente per garantire una gestione del traffico più fluida.​

La necessità di un piano integrato

La situazione attuale richiede un approccio integrato e coordinato tra le diverse istituzioni coinvolte nella gestione della mobilità urbana. È fondamentale sviluppare un piano strategico che tenga conto delle esigenze dei cittadini, degli operatori del trasporto e delle attività commerciali, garantendo al contempo la sicurezza e l’efficienza del sistema viario. Solo attraverso una collaborazione efficace e una pianificazione accurata sarà possibile affrontare le sfide legate al Giubileo 2025 e oltre.​

Roma ha bisogno di soluzioni concrete e tempestive per evitare che eventi straordinari diventino l’ennesima causa di disagi per una città già messa a dura prova.

