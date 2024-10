Roma. Colonie feline, nuove modalità di fornitura di cibo

“Era assolutamente necessario poter render la fornitura di cibo più fruibile e a disposizione delle tante volontarie che ci sono a Roma e che quotidianamente fanno il massimo per la cura e il benessere dei gatti presenti nelle colonie feline”

“Sono molto contento del cambio di metodo di distribuzione di cibo per le nostre colonie feline, precedentemente troppo macchinoso e con tante limitazioni che non permettevano di poter avere una varietà congrua di cibo a disposizione dei nostri amici a quattro zampe. – dichiara il consigliere capitolino e delegato alla Tutela Ambientale di Città Metropolitana della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro – Fa sicuramente parte delle istanze che, insieme all’Assessora Alfonsi che mi preme ringraziare, abbiamo portato avanti da mesi, era assolutamente necessario poter render tale fornitura di cibo più fruibile e a disposizione delle tante volontarie che ci sono a Roma e che quotidianamente fanno il massimo per la cura e il benessere dei gatti presenti nelle colonie feline.

Un lavoro eccezionale svolto sull’intero territorio di Roma Capitale che non deve essere limitato o reso più difficile dalle lungaggini e dalla burocrazia ma che deve potersi dedicare esclusivamente al benessere dei gatti.

Questo risultato si interseca perfettamente con il nuovo Regolamento sulla Tutela e sul Benessere Animale di Roma Capitale a cui stiamo lavorando da tempo e che vedrà al proprio interno proprio un’intera sezione dedicata ai gatti e alle colonie feline, che necessitano di un maggiore riconoscimento e di una maggiore tutela da parte di tutte le istituzioni“, conclude Ferraro.