Roma, colpo a San Sebastianello da 150mila euro: i ladri sarebbero entrati dal tetto

Nel cuore pulsante di Roma, pochi giorni fa si è verificato un furto che ha catturato l’attenzione dell’intera città. Utilizzando le vie meno battute della capitale, un gruppo di ladri si è introdotto in un lussuoso attico in via di San Sebastianello, nei pressi della storica Piazza di Spagna. I malviventi sono riusciti a portare via un bottino stimato in 150mila euro, composto non solo da gioielli e borse griffate, ma anche da prelibatezze alcoliche come champagne e cognac di pregio.

I ladri, identificati successivamente (tra di loro un minorenne), avrebbero agito con precisione chirurgica, sfruttando la conoscenza dettagliata non solo dell’edificio bersagliato, ma anche dell’intera zona circostante. Questo livello di preparazione solleva interrogativi sull’esistenza di eventuali contatti interni che avrebbero potuto facilitare l’operazione.

Nonostante l’astuzia dimostrata nell’approcciarsi all’attico disabitato, gli eventi hanno preso una piega inaspettata. Sembrerebbe che i ladri non avessero pensato alla necessità di un trasporto per il loro bottino, poiché l’argenteria rubata, troppo pesante da trasportare facilmente, è stata abbandonata durante la fuga precipitosa. Le forze dell’ordine, sempre vigili nei dintorni di Trinità dei Monti, hanno notato l’auto sospetta e hanno deciso di approfondire i controlli, scoprendo l’inusuale carico e gli arnesi da scasso.

L’arresto dei tre, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha optato per i domiciliari con braccialetto elettronico, rappresenta solo una parte della storia. L’indagine si muove ora nel tentativo di capire l’ampiezza della rete, cercando di scoprire se i furti nel cuore di Roma potrebbero essere riconducibili agli stessi protagonisti. La domanda che resta aperta è se i ladri possano aver pianificato tutto con l’aiuto di un ‘basista’ ancora non identificato, il quale avrebbe fornito preziose informazioni per evitare i controlli più serrati.

© Riproduzione riservata