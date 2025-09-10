Roma. Colpo lampo da 30mila euro in una gioielleria di Torrevecchia, in poco meno di un minuto

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti questa mattina in via di Torrevecchia. Due individui, il volto nascosto da passamontagna, hanno fatto irruzione nella gioielleria Cinzia’s Jewels, arma in mano una mazzetta con cui hanno colpito ripetutamente il vetro delle vetrine. “Sembravano spari”, ha raccontato un testimone ancora scosso dall’accaduto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il bottino e la strategia dei ladri

Una rapina veloce, studiata nei dettagli. I malviventi, per ostacolare l'identificazione attraverso le telecamere di sicurezza, hanno utilizzato un estintore, spruzzando la schiuma per offuscare l'aria e i video. La mossa si è rivelata efficace: con un bottino che supera i 30mila euro in preziosi, i due si sono dileguati senza lasciare traccia.

La reazione della titolare

Nel negozio era presente anche la proprietaria. "Ho sentito rumori fortissimi e ho visto la nebbia creata dalla schiuma dell'estintore", ha spiegato ancora sotto shock. Presa dalla paura, ha deciso di chiudersi a chiave nel retrobottega per evitare il confronto diretto con i ladri. Tutto è accaduto in poco meno di un minuto.

Le indagini proseguono