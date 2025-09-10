Roma. Colpo lampo da 30mila euro in una gioielleria di Torrevecchia, in poco meno di un minuto

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti questa mattina in via di Torrevecchia. Due individui, il volto nascosto da passamontagna, hanno fatto irruzione nella gioielleria Cinzia’s Jewels, arma in mano una mazzetta con cui hanno colpito ripetutamente il vetro delle vetrine. “Sembravano spari”, ha raccontato un testimone ancora scosso dall’accaduto.
Il bottino e la strategia dei ladri
Una rapina veloce, studiata nei dettagli. I malviventi, per ostacolare l’identificazione attraverso le telecamere di sicurezza, hanno utilizzato un estintore, spruzzando la schiuma per offuscare l’aria e i video. La mossa si è rivelata efficace: con un bottino che supera i 30mila euro in preziosi, i due si sono dileguati senza lasciare traccia.
La reazione della titolare
Nel negozio era presente anche la proprietaria. “Ho sentito rumori fortissimi e ho visto la nebbia creata dalla schiuma dell’estintore”, ha spiegato ancora sotto shock. Presa dalla paura, ha deciso di chiudersi a chiave nel retrobottega per evitare il confronto diretto con i ladri. Tutto è accaduto in poco meno di un minuto.
Le indagini proseguono
Le forze dell’ordine sono subito intervenute sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere nel tentativo di risalire all’identità dei due malviventi e valutare eventuali collegamenti con altri colpi avvenuti nella capitale nelle ultime settimane.