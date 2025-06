Roma, colpo notturno a Vigna Murata: banda rapina e sequestra coppia in abitazione

Assalto in piena notte a Vigna Murata

Nel cuore della notte, un'abitazione su via Marco Marulo è stata teatro di un'azione criminale audace. Tre individui incappucciati si sono introdotti nella residenza, scalando abilmente la struttura attraverso le condutture dell'acqua. L'obiettivo? Una cassaforte contenente oggetti preziosi.

Una nottata da incubo per i proprietari

I residenti, una coppia sulla cinquantina, si sono trovati improvvisamente svegliati dall’incursione. La donna è stata immobilizzata su un divano mentre il partner è stato costretto ad aprire la cassaforte. All’interno, tre orologi Rolex e oro per un valore complessivo di 80mila euro.

La fuga e i primi indizi

Dopo aver raccolto il bottino, i rapinatori sono fuggiti esattamente dal punto da cui erano entrati. Testimoni oculari hanno riferito di averli visti allontanarsi rapidamente a piedi. Ciò ha sollevato ipotesi che possa trattarsi di una banda già nota alle autorità.

Indagini in corso

Immediatamente dopo la liberazione, la coppia ha contattato le forze dell’ordine attraverso il numero di emergenza. Poco dopo, le pattuglie hanno illuminato l’area con i loro lampeggianti. Le ricerche dei fuggitivi sono scattate immediatamente con blocchi stradali e auto “civetta”.

Sviluppi investigativi

Gli agenti hanno raccolto dettagli cruciali dai testimoni e dagli ostaggi. Nonostante la mancanza di armi nei malviventi, si ritiene che avessero pianificato attentamente l'operazione, sapendo della presenza della cassaforte. Il personale medico giunto sul posto ha rassicurato che i proprietari erano fisicamente illesi ma comprensibilmente scossi.

Una pista da seguire

Nelle ultime settimane, episodi simili si sono verificati in altre zone della città come l’Eur e Casal Bruciato. Gli investigatori stanno cercando connessioni tra questi eventi per fermare la banda. Durante i rilievi scientifici sono stati trovati indizi potenzialmente utili per identificare gli assalitori.

