Roma-Como 1-0: decide Wesley nella ripresa

Roma-Como consegna a Gasperini una vittoria importante dopo due sconfitte di fila. Quarto posto rafforzato, avvicinate Milan e Napoli prima di un altro importante scontro diretto, sabato sera all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Roma-Como: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Roma-Como ripropone Ferguson prima punta dopo l’ottima prestazione a Glasgow: a supportarlo Pellegrini e Soulé. Torna la mediana titolare Kone-Cristante, sugli esterni Wesley e Rensch, vista la squalifica di Celik espulso a Cagliari. Per le questioni di Coppa d’Africa presente regolarmente Ndicka, mentre El Aynaoui non figura nemmeno in panchina. Il Como di Cesc Fabregas, settimo a 3 punti dai giallorossi, deve riscattare il 4-0 subito in casa dell’Inter. Per farlo, l’allenatore spagnolo cambia mezza formazione titolare ma sempre con il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Batteria di trequartisti composta da Baturina, Nico Paz e Addai alle spalle di Diao.

Inizio di partita un po’ a strappi: Roma in pressione, Como attento che prova a saltarla ma che quando lo fa si espone a folate avversarie. Al minuto 11 cross dalla sinistra di Wesley, Ferguson schiaccia troppo debolmente di testa. Rispondono gli ospiti con Nico Paz da fuori ma strozzando troppo il tiro. Roma insidiosa da calcio piazzato ma è in riconquista sulla trequarti che è realmente minacciosa. Come al 25’ con un pallone rubato e Soulé prima cicca la battuta a rete, poi recupera servendo all’indietro Wesley. Il brasiliano con la porta semisplancata col mancino manda alto. Soulé prova a calciare al 29’ ma viene murato. Alla mezz’ora da corner Pellegrini rovescia il pallone in mezzo, Ndicka controlla e calcia, Ramon va in contrasto ma Feliciani non fischia fallo. L’azione continua e in ripartenza a campo aperto Diao spreca facendosi rimontare da Rensch e allo stesso tempo stirandosi. Il controllo al Var non porta al rigore, mentre Diao deve lasciare in campo, al suo posto Douvikas.

Al 41’ Ferguson servito da Kone in area, tiro deviato da Baturina in angolo. Chance ancora più grande per l’irlandese un minuto dopo, che gira verso la porta un cross da Wesley ma in bocca a Butez. Nell’ultima azione del primo tempo Svilar in uscita bassa anticipa Douvikas: è l’unica vera occasione per il Como in tutta la prima frazione, che nonostante una Roma predominante a centrocampo termina 0-0.

Nervosismo e poi Wesley

La ripresa inizia con un gol annullato a Cristante in quanto viziato da un evidente fuorigioco di Pellegrini ad inizio azione. Ferguson in ripartenza ci prova da posizione molto angolata, blocca a terra Butez. Anche il Como si fa insidioso dalle parti di Svilar con Paz e sugli sviluppi da corner, in una partita che si innervosce e Feliciani mette mano più volte nel taschino ammonendo in 10 minuti Fabregas, Addai, Mancini e Paz. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

All’ora di gioco si sblocca la partita: pallone a sinistra per Rensch, che resiste al contrasto di Addai, mette un cross spizzato da Kone e agganciato da Soulé, che allarga per Wesley. Il brasiliano carica un destro rasoterra potente e precisissimo che si insacca all’angolino alla destra di Butez. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il gol galvanizza i 60.200 dell’Olimpico: Ferguson ci prova col mancino, a lato. Fabregas corre ai ripari: dentro Posch e Jesus Rodriguez per Caqueret e Addai, infortunatosi nell’azione del gol. Anche Gasperini va dalla panchina, ma per i primi 80 minuti cambia solo Pellegrini con El Shaarawy e successivamente Soulé con Bailey. I lariani provano col possesso a recuperare la partita, la Roma attende alta e compatta per poi ripartire, ma rischiando le infilate del neoentrato Posch. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La pressione aumenta col passare dei minuti: nel recupero è ancora Posch che ci prova col destro, sull’esterno della rete, dall’altra parte Bailey impegna Butez prima dell’ultimo concitatissimo minuto con Mancini vicino all’espulsione. Al triplice fischio si scioglie la tensione accumulata con una vittoria dal peso specifico rilevante dopo due sconfitte di fila in campionato. Quarto posto rafforzato e gap con le prime che si rimpicciolisce.

Roma-Como: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Rensch; Soulé (82’ Bailey), Pellegrini (73’ El Shaarawy); Ferguson. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (79’ Van Der Brempt), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret (64’ Posch); Addai (64’ Jesus Rodriguez), Paz, Baturina (79’ Kuhn); Diao (37’ Douvikas). All. Fabregas

Marcatori: 61’ Wesley

Ammoniti: 52’ Fabregas, 55’ Addai, 58’ Mancini, 59’ Paz, 88’ El Shaarawy, 89’ Wesley, 95’ Ramon

Arbitro: Feliciani di Terano; Assistenti: Scatragli, Palermo; Quarto Uomo: Massimi; VAR: Mazzoleni; A-VAR: Giua.

Recupero: 3’ primo tempo, 5’ secondo tempo



