Roma compra 1040 nuove case popolari: via alle prime assegnazioni, investimento da 250 milioni

Roma apre il 2026 con un’operazione che segna un cambio di passo sul fronte dell’emergenza abitativa: Roma Capitale ha avviato l’acquisto di 1040 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati a rispondere alla domanda crescente di casa e a rafforzare il patrimonio pubblico disponibile per le assegnazioni.

Roma compra 1040 nuove case popolari: cosa prevede l’operazione e perché conta

Il piano, presentato in conferenza stampa in Campidoglio, si sviluppa in due tempi. Il primo è già realtà: il rogito della tranche iniziale riguarda 336 appartamenti acquistati da Fondazione Enasarco, per un valore complessivo di 53 milioni di euro. Il secondo step è previsto nel corso del 2026: altri 702 alloggi saranno acquisiti dopo le verifiche dell'Agenzia del Demanio, con un importo massimo indicato in 201,5 milioni di euro. In totale, l'investimento si colloca attorno ai 250 milioni, dimensione che colloca questa operazione come la più ampia acquisizione di alloggi pubblici realizzata da una grande città italiana negli ultimi decenni.

Roma compra 1040 nuove case popolari: prime assegnazioni e tempi indicati dal Campidoglio

La notizia più attesa riguarda le assegnazioni. L'assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi ha chiarito che si partirà già nei prossimi giorni con gli alloggi già rogitati, quindi pienamente nella disponibilità dell'amministrazione. Parallelamente, con l'avvio del nuovo anno, partiranno sopralluoghi, stime e procedure con l'Agenzia delle Entrate, passaggi necessari per arrivare al rogito della parte restante. L'obiettivo dichiarato è arrivare ad avere l'intero pacchetto di alloggi in possesso entro la prima metà del 2026 e completare le assegnazioni entro la fine dello stesso anno.

Roma compra 1040 nuove case popolari: il “gap” con l’Europa e la povertà abitativa che cambia volto

Nelle parole dell’assessore Zevi, l’operazione serve anche a colmare un ritardo strutturale: Roma, ha spiegato, deve recuperare il divario che la separa da molte città europee sul numero di alloggi pubblici disponibili e sugli strumenti utili a contrastare l’impoverimento abitativo. È un passaggio politico e amministrativo che intercetta un fenomeno evidente: la difficoltà di accesso alla casa non riguarda solo le fasce tradizionalmente fragili, ma coinvolge sempre più nuclei che fino a pochi anni fa riuscivano a reggere i costi del mercato, oggi compressi da affitti elevati e redditi che non crescono con la stessa velocità.

Roma compra 1040 nuove case popolari: il ruolo di Enasarco e il tema della sostenibilità dell’operazione

In Campidoglio è intervenuta anche la presidente della Fondazione Enasarco, Patrizia De Luise, rivendicando la scelta dell'ente previdenziale come un investimento con attenzione al territorio e al sociale. Il punto, per Enasarco, è aver partecipato al bando del Comune con una valutazione trasparente degli immobili, a "prezzo giusto", senza ridurre il valore del patrimonio degli iscritti. De Luise ha richiamato anche un tema spesso sottovalutato nelle politiche abitative: non basta acquisire e assegnare, serve una gestione capace di prevenire conflitti e favorire convivenze corrette, con un lavoro di mediazione sociale che accompagni l'ingresso delle famiglie e il funzionamento quotidiano degli insediamenti.

Roma compra 1040 nuove case popolari: Gualtieri parla di risultato storico e rilancia l’obiettivo 2026

Il sindaco Roberto Gualtieri ha definito l’operazione un “risultato storico”, sottolineando l’importanza del rogito notarile già sottoscritto per 336 alloggi, ora a tutti gli effetti patrimonio abitabile della città. Il primo cittadino ha anche evidenziato il peso delle risorse nazionali ed europee nel sostenere lo sforzo economico complessivo, rivendicando la capacità di unire un’operazione di mercato a una scelta di responsabilità sociale. Nel quadro degli obiettivi, Gualtieri ha rilanciato un traguardo più ampio: arrivare a 1526 acquisti aggiuntivi entro la fine del 2026, segnale che l’amministrazione intende usare questa leva come asse strutturale della politica per la casa.

Roma compra 1040 nuove case popolari: motivazioni, effetti attesi e le reazioni che aprono il dibattito

Sul piano delle motivazioni, la scelta risponde a tre urgenze: aumentare rapidamente lo stock di case popolari, alleggerire la pressione sulle graduatorie e offrire una risposta più stabile alle situazioni di emergenza. Le conseguenze attese riguardano anche la tenuta sociale: una città che dispone di più alloggi pubblici riduce l’esposizione a soluzioni temporanee e costose e, in prospettiva, può programmare meglio la rotazione e la manutenzione, evitando che l’emergenza diventi regola.

Le reazioni istituzionali emerse in conferenza stampa indicano una convergenza sul metodo: bando, valutazioni, verifiche e rogiti scanditi da passaggi tecnici. Ma il dibattito pubblico, inevitabilmente, si allargherà su due punti: la qualità degli appartamenti e la capacità di garantire assegnazioni rapide, corrette e accompagnate da servizi, così da trasformare un grande investimento in un beneficio reale per le persone in attesa di casa.