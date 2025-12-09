Camminava con uno scatolone in braccio, come un qualsiasi pacco da trasporto. Una scena apparentemente ordinaria, osservata però con attenzione dagli agenti di Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara nel quartiere romano di Conca d’Oro. Quel giovane, con un atteggiamento ritenuto sospetto, è stato seguito fino al portone di casa e sottoposto a controllo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Poco dopo, i poliziotti hanno scoperto che dentro l’imballaggio non c’era una semplice consegna, ma una borsa frigo con hashish confezionato, confezioni “ghiacciate” coperte da polvere di caffè e, successivamente, altra droga nascosta nell’abitazione.

Per il 24enne romano sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con arresto convalidato dall’Autorità giudiziaria. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Roma, hashish nascosto nel caffè: il controllo a Conca d’Oro

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Conca d’Oro, in una zona residenziale dove il passaggio di persone con pacchi o scatoloni non è raro.

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno notato il giovane che stringeva uno scatolone con particolare cura, con un atteggiamento definito guardingo mentre si avvicinava al cancello del palazzo in cui vive. Gli operatori hanno deciso di seguire l’uomo fino all’ingresso dello stabile, fermandolo per un controllo di polizia ritenuto di routine.

Il 24enne è stato accompagnato fino all’uscio della sua abitazione, dove è scattata una verifica accurata sul contenuto dello scatolone che aveva in braccio. Proprio in quella fase sarebbe emersa la natura del carico che stava trasportando.

Hashish, caffè e borsa frigo: oltre sei chili di droga sequestrati

All’interno dello scatolone, riferisce la Questura, era custodita una borsa frigo apparentemente anonima. Una volta aperta, i poliziotti hanno trovato panetti di hashish riposti con cura, “ghiacciati” e cosparsi di polvere di caffè.

Un metodo noto agli investigatori, utilizzato per provare a mascherare odore e contenuto, cercando di eludere eventuali controlli. In quella borsa erano nascosti oltre cinque chili di hashish, suddivisi in panetti dal peso standard di circa un etto ciascuno. Il controllo non si è fermato a quel punto.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nell’abitazione un ulteriore quantitativo di droga: nel cassetto della scrivania in camera da letto gli agenti hanno sequestrato un altro chilo e cento grammi di hashish e circa 50 grammi di cocaina.

In casa, sempre secondo quanto riportato, era presente tutto il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi per lo spaccio al dettaglio: bilancini di precisione, cellophane, strumenti per la suddivisione delle sostanze.

A completare il quadro probatorio, gli investigatori hanno trovato anche un “libro mastro”, un quaderno con appunti che, secondo l’ipotesi accusatoria, riporterebbe entrate, uscite, quantità cedute e somme da incassare. Droga sequestrata

Il ruolo del III Distretto Fidene Serpentara e l’attività di contrasto allo spaccio

L’intervento del III Distretto Fidene Serpentara si inserisce nell’ordinaria attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato nelle zone residenziali della Capitale. Conca d’Oro, come altri quartieri del quadrante nord-est, è oggetto di pattugliamenti regolari, con equipaggi che verificano movimenti sospetti in strada, nei pressi di portoni e garage, oltre che nelle aree verdi adiacenti.

La scena del giovane con lo scatolone è stata considerata degna di attenzione proprio grazie all’esperienza degli operatori e alla conoscenza del contesto urbano. L’operazione ha portato al sequestro di un quantitativo di droga che, una volta suddiviso in dosi, avrebbe potuto alimentare un giro di affari significativo sul mercato illecito locale.

La definizione di “corriere della droga ghiacciato” usata nelle comunicazioni ufficiali richiama proprio la modalità di trasporto: borsa frigo, stupefacente raffreddato, caffè come copertura. Un mix che non è bastato a sottrarsi al controllo delle volanti.

Arresto convalidato e presunzione di innocenza per il 24enne romano

Al termine delle attività sul posto e della perquisizione domiciliare, il 24enne romano è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato condotto negli uffici di polizia e successivamente messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nella mattinata successiva, nelle aule di Piazzale Clodio, l'arresto è stato convalidato.

Come precisato nella nota diffusa dalla Polizia di Stato, le evidenze investigative descritte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Ciò significa che si è ancora in un momento iniziale del procedimento penale, durante il quale si raccolgono elementi e si valutano responsabilità personali.

Per l’indagato vige il principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall’ordinamento: sarà un eventuale processo, con contraddittorio fra accusa e difesa, a stabilire se le accuse saranno confermate o meno con sentenza irrevocabile.

Roma, hashish nascosto nel caffè: ricadute sul fronte sicurezza e indagini in corso

Il sequestro di oltre sei chili di hashish e di una quantità non trascurabile di cocaina conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine verso il traffico di droga nei quartieri romani. Interventi di questo tipo hanno una doppia ricaduta: da un lato sottraggono sostanze stupefacenti al mercato cittadino, dall’altro consentono agli investigatori di ricostruire canali di approvvigionamento, contatti, eventuali complici.

Proprio il “libro mastro” rinvenuto in casa del 24enne potrebbe, se ritenuto attendibile in sede giudiziaria, fornire indicazioni utili su acquirenti, debiti, fornitori. Ulteriori accertamenti tecnici e finanziari potranno chiarire la portata economica dell’attività ipotizzata.

La posizione del giovane, accusato di avere nascosto hashish nella borsa frigo coperto da polvere di caffè e di avere conservato altra droga nella propria abitazione, sarà valutata dall’Autorità giudiziaria nelle prossime fasi.

In attesa di eventuali sviluppi, resta centrale il richiamo alla presunzione di innocenza e al diritto di difesa, mentre la Polizia di Stato ribadisce l’impegno nel contrasto allo spaccio, anche partendo da controlli in strada che, a volte, si rivelano decisivi.