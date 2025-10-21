Roma: condanna definitiva per ex colonnello, abusi sui figli degli amici

È una vicenda che scuote nel profondo, quella che vede protagonista un ex colonnello dell’esercito italiano. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto anni di reclusione per l’uomo, accusato di aver abusato sessualmente dei figli minorenni di alcuni suoi amici. Questo drammatico caso era emerso grazie a una chat in cui l’ex militare si faceva chiamare affettuosamente “zio”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dettagli della sentenza che condanna l’ex colonnello per abusi

La sentenza è stata emessa dopo che il tribunale ha esaminato le prove raccolte durante un'indagine durata diversi anni, dal 2018 al 2021. L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia dei genitori delle vittime, sconvolti da quanto appreso. Il comportamento del colonnello, che approfittava della fiducia conquistata per avvicinarsi ai minori, ha suscitato grande indignazione.

In aula, il legale Elisabetta Perugini, difensore di una delle parti civili, ha sottolineato con fermezza: “Il carcere è l’unico luogo dove queste persone devono stare, e il più a lungo possibile”. Anche Fabio Belardi, altro avvocato della parte lesa, ha voluto evidenziare il dolore immenso causato non solo alla vittima diretta delle molestie, ma all’intera famiglia segnata da una tragedia ulteriore: la perdita di un familiare durante il processo.

Le famiglie coinvolte per gli abusi sui figli

Le famiglie coinvolte hanno vissuto momenti drammatici non solo per gli abusi subiti dai loro figli ma anche per le ripercussioni emotive e psicologiche che hanno sconvolto la loro vita quotidiana. La scoperta di tali atrocità in un contesto amichevole ha infranto definitivamente il senso di sicurezza e fiducia che era stato costruito negli anni.

Questo caso rappresenta uno dei tanti episodi che mettono in luce quanto sia essenziale tutelare i minori da possibili minacce anche nell’ambiente considerato più sicuro: quello familiare e degli amici stretti. La giustizia ha fatto il suo corso, ma le ferite lasciate nelle famiglie coinvolte richiederanno tempo e supporto per essere rimarginate.