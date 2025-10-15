Roma. Controlli Carabinieri a Don Bosco e Appio Claudio: denunce, sequestri e sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà, con il supporto dei militari della Compagnia di Roma Casilina, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei quartieri Don Bosco e Appio Claudio. L’iniziativa, condotta seguendo le linee strategiche del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivisa dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, aveva come obiettivi principali la prevenzione e la repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, con un’attenzione specifica alle violazioni del Codice della Strada.

Il bilancio dell'operazione parla di 4 persone denunciate alla Procura della Repubblica, sequestri di sostanze stupefacenti e numerosi controlli su persone e veicoli.

Quattro persone denunciate alla Procura

Tra i casi più rilevanti figura quello di un uomo di origine georgiana, denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso a sottrarre capi di abbigliamento da un esercizio commerciale. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di recuperare la merce e procedere alla denuncia.

Una donna venezuelana di 58 anni è stata denunciata perché trovata a occupare abusivamente un immobile. Nel corso dei controlli è emerso che risiedeva senza titolo all’interno della struttura, e il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Un 71enne originario di Ugento è stato invece denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. L'uomo è stato trovato in possesso di un piccone, senza motivazioni plausibili che ne giustificassero l'utilizzo.

Infine, una donna di 61 anni, cittadina bosniaca, è stata denunciata per rientro illegale nel territorio nazionale. Dagli accertamenti è risultato infatti che la donna fosse già destinataria di un provvedimento di espulsione.

Cocaina sequestrata in un motoveicolo abbandonato

L’operazione ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti. Nel vano portaoggetti di un motoveicolo abbandonato in via Filippo Caruso, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 28 dosi di cocaina, pronte per la cessione.

Contestualmente, quattro giovani sono stati segnalati al Prefetto di Roma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Controlli su strada e sanzioni amministrative

L’attività dei Carabinieri si è concentrata anche sulla sicurezza stradale. In totale sono state identificate 53 persone e controllati 34 veicoli. Alcuni automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 803 euro.

Oltre alle sanzioni, le verifiche hanno riguardato la regolarità dei documenti, lo stato dei veicoli e il rispetto delle norme di circolazione, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza nei quartieri interessati.

Un’operazione mirata contro la criminalità diffusa

I risultati del servizio straordinario confermano l’attenzione delle forze dell’ordine verso aree densamente popolate come Don Bosco e Appio Claudio. Denunce, sequestri e controlli dimostrano la volontà di contrastare fenomeni di microcriminalità, consumo e spaccio di stupefacenti, oltre a garantire il rispetto delle regole della circolazione stradale.

Le attività, inserite in un piano più ampio di prevenzione e repressione, si pongono come risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini e saranno replicate anche in altre zone della Capitale secondo le strategie coordinate dalla Prefettura.