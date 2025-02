Roma. Controlli Carabinieri a Tor Bella Monaca, 13 appartamenti allacciati abusivamente al gas

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, volti a contrastare ogni forma di degrado urbano. Durante l’operazione, in distinti episodi, sono state arrestate sei persone. Tre di queste sono gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato, a loro carico, complessivamente 132 involucri di cocaina, 32 di crack e 345 euro in contanti.

Un 21enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione dopo essere stato sorpreso senza alcuna autorizzazione all’interno di un fast food. Un 23enne di nazionalità romena è stato arrestato in flagranza di reato poiché, dopo aver avuto una discussione con la madre, ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari intervenuti su richiesta della donna, spintonandoli e colpendoli con pugni. Infine, un 41enne romano è stato arrestato poiché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo scontare nove mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Successivamente, i Carabinieri, con l’ausilio dei militari del NIL, del NAS, del personale dell‘ASL Roma 2 e dei tecnici di Areti e Italgas, hanno effettuato delle verifiche nelle abitazioni e in alcuni esercizi commerciali della zona.

Allacciamenti al gas abusivi

Durante i controlli, sono stati individuati 13 appartamenti allacciati abusivamente alla distribuzione del gas. Gli occupanti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziati di furto aggravato. Uno di loro è stato anche denunciato per occupazione abusiva di immobili.

Autolavaggio e minimarket

Nell’ambito dei controlli alle attività commerciali, i Carabinieri hanno sanzionato il responsabile di un autolavaggio con una multa da 15.800 euro e lo hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica per aver impiegato 4 lavoratori “in nero”. A suo carico è stata elevata un’altra sanzione amministrativa da 2.000 euro per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

In un minimarket della zona sono stati trovati escrementi di topi nel retro del locale e riscontrate gravi irregolarità strutturali. Il gestore è stato sanzionato quindi con una multa da 2.000 euro e gli è stata proposta la sospensione dell’attività. In un altro minimarket, è stata invece imposta una prescrizione di 30 giorni per il ripristino del locale spogliatoio.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 187 persone e controllato 129 veicoli. Quattro di questi sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada, con multe per un totale di 1.947 euro

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

14 arresti in 10 giorni

Negli ultimi 10 giorni, nel corso di controlli finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti e alla criminalità diffusa nel quadrante sud – est della Capitale, gli accertamenti si sono estesi anche alle tratte metro della Linea C, nell’area di via dell’Archeologia, via Santa Rita da Cascia, Largo Ferruccio Mengaroni e via San Biagio Platani: i Carabinieri hanno complessivamente arrestato in flagranza 14 persone (13 uomini e 1 donna, 6 italiani e 8 stranieri) e denunciato a piede libero altre 14 persone (7 uomini e 6 donne, 13 italiani e 1 straniero), ritenuti responsabili a vario titolo di reati inerenti alla normativa sugli stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.

L’attività svolta, nel complesso, ha consentito ai Carabinieri di sequestrare 850 g circa di hashish, 180 g circa di cocaina, 18 g circa di crack, 167 g circa di eroina e la somma contante di € 2.740.

