Non è solo un’operazione di routine quella che negli ultimi giorni ha interessato i quartieri Don Bosco, Appio Claudio, Quadraro e Tuscolano. Il dispiegamento di forze messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, affiancati dai NAS e dai cinofili di Santa Maria di Galeria, parla chiaro: il controllo del territorio romano sta virando verso un modello di presidio sistemico e preventivo, calibrato sulle criticità locali.

In queste aree, spesso in bilico tra residenzialità popolare e marginalità urbana, la pressione della microcriminalità si fa sentire con maggiore intensità. Lo sa bene chi abita questi quartieri, dove l’illegalità è più spesso una zona grigia che un gesto eclatante, e dove anche un bar fuori norma o un’occupazione abusiva possono essere spie di un disagio strutturale.

Setaccio a tappeto: tra prevenzione e repressione

Durante l’ultima operazione, sette persone sono state denunciate. I profili sono eterogenei e raccontano uno spaccato sociale composito: un ventenne romano sorpreso con hashish, un uomo affetto da disturbi psichiatrici accusato di aver aggredito un medico, un’anziana ecuadoriana in un edificio INPS occupato abusivamente, e altri tre giovani – italiani e stranieri – fermati per piccoli furti nei negozi.

Casi che restituiscono una mappa precisa dei fenomeni su cui si concentrano le forze dell’ordine: uso e spaccio di stupefacenti, disagio psichico non gestito, occupazioni abusive, reati predatori di basso impatto ma alta diffusione. Carabinieri della Compagnia Casilina

Non meno rilevanti sono i controlli agli esercizi commerciali. In un bar di viale Palmiro Togliatti, i NAS hanno rilevato irregolarità igienico-sanitarie, sanzionando il titolare per 1.000 euro. Non si tratta solo di una multa: la verifica della conformità delle attività è un tassello fondamentale nella riqualificazione del tessuto urbano e nella tutela dei consumatori.

La microcriminalità come spia del disagio urbano

Le cifre parlano da sole: 189 persone identificate, 82 veicoli controllati, sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro, con sei persone segnalate come assuntori di droga. Numeri che raccontano più di una semplice operazione di controllo: sono indicatori di un disagio diffuso che si muove ai margini della legalità, in un equilibrio instabile tra sopravvivenza e reato.

Non si tratta solo di reprimere: il lavoro dei Carabinieri in queste zone ha anche una valenza sociale. La loro presenza rappresenta, per molti residenti, un presidio contro l’abbandono, un segnale che lo Stato è ancora in grado di farsi vedere dove la fiducia nelle istituzioni è più fragile.

Una sicurezza da costruire insieme

Il dispositivo rientra nelle linee guida del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha indicato con chiarezza la necessità di presidiare le periferie. Un’azione condivisa anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che cerca di coniugare il contrasto alla criminalità con interventi più ampi di rigenerazione urbana.

In territori dove la sicurezza non è solo una questione di forze dell’ordine ma di coesione sociale, la lotta alla criminalità passa anche attraverso la prevenzione, il controllo degli spazi pubblici e la tutela del decoro. Una sfida che, oltre alle denunce e alle multe, richiede continuità, ascolto e investimenti strutturali. Non è semplice, ma è da qui che si parte per ricostruire fiducia e convivenza.

© Riproduzione riservata