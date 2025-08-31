Roma corsara a Pisa nel secondo tempo: Dybala fa ancora la differenza

La Roma duplica l’1-0 della prima giornata e conquista la seconda vittoria su due in questo campionato: cosa che non accadeva dalla stagione 2021/2022, la prima con José Mourinho in panchina culminata con la conquista della Conference League. In una partita più complessa rispetto all’esordio col Bologna, per Gasperini la conferma di ciò che di buono si è visto in campo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Pisa aggressivo e volitivo

Rispetto al match col Bologna, controllato fin da subito sul piano del gioco e delle occasioni (ma non nel risultato), il neopromosso Pisa, che aspettava di giocare in casa una partita di Serie A da 34 anni, ha giocato un primo tempo volitivo e aggressivo. Nonostante un possesso di palla completamente a sfavore (28%-72%), la squadra di Gilardino ha contrattaccato bene e a conti fatti ha creato molto di più degli avversari. All’ottavo minuto l’occasione migliore con Meister, che da due passi di testa trova Svilar reattivo in due tempi a braccare il pallone poco prima che varcasse la linea. L’attaccante danese ha avuto un’occasione anche poco dopo in ripartenza, mettendo il pallone a lato con l’esterno destro. Queste le uniche occasioni della prima frazione di gioco, entrambe dei padroni di casa: da quel momento la Roma non rischia più ma non riesce a sua volta a creare pericoli per Semper. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Crescendo e… Dybala, ma che tutto il reparto offensivo

La partita è cambiata nella ripresa. Il Pisa è calato alla distanza e la Roma ha potuto manovrare con più serenità e pericolosità. Un crescendo che ha portato al gol vantaggio: dagli sviluppi da corner, dopo due cross non arrivati a destinazione e un tiro da fuori di Hermoso rimpallato, è partito il giro palla. Soulé sulla destra cambia gioco a sinistra per Angelino che spinge, dà palla a Dybala che imbuca al centro per Ferguson. L’irlandese spalle alla porta difende palla e temporeggia, poi al momento giusto appoggia il pallone per Soulé che viene incontro e col mancino trafigge Semper. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Uno sviluppo per alcuni aspetti simile anche al gol annullato: sempre dall’out di sinistra, il cross perfetto di Dybala per Soulé che controlla (parzialmente con il braccio) e insacca. Il punto in comune delle due azioni è stata la mossa rivelatasi vincente di Gasperini che all’intervallo ha sostituito El Shaarawy per far entrare Dybala. Non al posto di Soulé come 7 giorni fa, ma alla sua sinistra. La Joya, in una posizione non abituale, ha fatto la differenza facendo partire entrambe le azioni con il mancino usato non “a piede invertito” come al solito. Poi ci hanno pensato le qualità di Ferguson a proteggere la palla (ripresa ottima dopo un primo tempo difficile) e di Soulé, legittimamente migliore in campo. Il reparto offensivo, sta già ingranando e lo fa anche a partita in corso (ingresso discreto anche di Dovbyk per la squadra, tiro allo scadere a parte). Ora servirà servire meglio gli attaccanti non solo come punti di riferimento per la manovra, ma anche come finalizzatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata