Roma. Corviale, rigenerazione urbana del quartiere: consegnato il nuovo Centro Civico Campanella

Un passo significativo nella rigenerazione urbana di Corviale è stato compiuto con la consegna ufficiale del Centro Civico “Nicoletta Campanella” al Municipio XI. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato personalmente al sopralluogo nei cantieri, insieme agli assessori comunali coinvolti nel progetto: Pino Battaglia (Periferie), Ornella Segnalini (Lavori Pubblici), Claudia Pratelli (Scuola) e Maurizio Veloccia (Urbanistica).

Centro Civico: un nuovo spazio per cultura, lavoro e socialità

Il nuovo Centro Civico si articola in tre spazi principali. Saranno completamente operativi entro la fine del 2025, ma già da settembre entreranno in funzione la biblioteca, il centro di formazione professionale e il centro di aggregazione giovanile. Si tratta di strutture pensate per offrire servizi concreti ai cittadini, in particolare ai giovani e alle fasce più vulnerabili del quartiere.

L’intervento ha rispettato rigorosi standard tecnici:

Adeguamento alle normative sul superamento delle barriere architettoniche

Miglioramento sismico dell’edificio

Interventi di efficientamento energetico

L'obiettivo è rendere questi spazi accessibili, sicuri e sostenibili, inserendoli in un disegno urbano che punta non solo alla qualità dell'infrastruttura ma anche alla funzionalità d'uso a lungo termine.

L’incubatore d’impresa prende forma

Parallelamente al Centro Civico, il PUI prevede il recupero dell’edificio di via Enrico Ferrari destinato a ospitare INCIPIT, incubatore d’impresa rivolto a giovani imprenditori, start-up e realtà produttive del territorio. La struttura era precedentemente in disuso, abbandonata dal Municipio XI e dal Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro.

Attualmente sono in corso i lavori di impiantistica elettrica, climatizzazione e rifinitura. La chiusura del cantiere è prevista per gennaio 2026, con consegna definitiva entro aprile dello stesso anno. Anche in questo caso, si punta a creare uno spazio funzionale e moderno, in grado di stimolare lo sviluppo economico locale.

Riqualificazione degli edifici Ater e Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato

Un ulteriore segmento del progetto interessa una porzione significativa del complesso residenziale ATER, in particolare la cosiddetta "Testata della Trancia H". L'area include laboratori artigiani, spazi polifunzionali che affacciano sulla "Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato", e coperture trasformate in terrazze pubbliche.

Sono in corso interventi strutturali, impiantistici e di ridistribuzione interna degli ambienti, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza spazi oggi sottoutilizzati. Il progetto prevede anche la riqualificazione della “Cavea”, spazio che potrà essere destinato ad eventi pubblici o attività culturali all’aperto. Al termine dei lavori, l’amministrazione prevede un processo partecipativo per l’assegnazione degli spazi: saranno i cittadini, attraverso percorsi condivisi, a contribuire alla definizione delle attività da ospitare.

Il commento del sindaco Gualtieri

Nel corso del sopralluogo, il sindaco Gualtieri ha sottolineato il valore di questo primo traguardo raggiunto: "Concludiamo con largo anticipo uno degli interventi più importanti del Piano Urbano Integrato di Corviale. Ringrazio i tecnici di Roma Capitale e le imprese coinvolte. Questo progetto non riguarda solo la riqualificazione edilizia, ma soprattutto la costruzione di spazi comuni che incentivino la socialità, l'incontro e l'inclusione".

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Vogliamo che Corviale diventi un esempio di rigenerazione urbana non solo fisica, ma anche sociale e culturale. Il modello che stiamo applicando qui potrà essere replicato in altri quartieri della città”.

Un piano per riscrivere il volto delle periferie

Il Piano Urbano Integrato di Corviale è uno dei progetti più rilevanti nel panorama delle politiche urbane di Roma. Co-finanziato con fondi del PNRR, rappresenta un banco di prova importante per valutare l’efficacia delle strategie di rigenerazione nelle aree periferiche.

I cantieri in corso, che spaziano dalla formazione professionale alla cultura, dall’inclusione sociale allo sviluppo economico, delineano un approccio integrato, che considera il territorio nella sua complessità e punta a valorizzare il capitale umano locale.

Nuovi spazi assegnati con il coinvolgimento dei cittadini

Una volta conclusi tutti gli interventi, l’amministrazione municipale avvierà percorsi di partecipazione per assegnare i nuovi spazi ristrutturati. Si tratta di un punto centrale nella filosofia del piano: evitare l’occupazione impropria o l’abbandono delle strutture e, al contrario, favorire la costruzione di una rete di servizi di prossimità, co-progettata con la cittadinanza.

Lo scopo finale è duplice: rigenerare fisicamente il quartiere e rafforzare i legami sociali, creando un ambiente urbano che non sia solo vivibile, ma anche capace di rispondere ai bisogni reali delle persone.

