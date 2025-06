Roma. Corviale, una nuova piazza per il quartiere: tra rigenerazione urbana e spazio condiviso

Un progetto che guarda alla comunità

A Roma, nel quadrante ovest, Corviale si riappropria di un nuovo spazio: una piazza pubblica di oltre 8.000 metri quadrati, concepita per rispondere a un bisogno concreto di aggregazione e socialità. È il frutto di un intervento urbanistico mirato, inserito all’interno del Piano di Recupero Urbano di Corviale, che si propone di rinnovare l’identità del quartiere attraverso progetti capaci di restituire dignità, vivibilità e servizi alla cittadinanza.

L’inaugurazione di questa nuova area rappresenta più di un taglio del nastro. È il segnale tangibile di un’attenzione istituzionale crescente verso una zona spesso dimenticata o ridotta a simbolo di degrado. Ma qui si è scelto di investire, di pianificare con intelligenza, di disegnare uno spazio che sia aperto, accessibile, e soprattutto vivo.

Una piazza modulare, tra verde e percorsi urbani

Il cuore del progetto è la sua flessibilità. L'ampia superficie è stata pensata per accogliere usi diversi: eventi culturali, attività sportive, mercatini, laboratori all'aperto, ma anche semplici momenti di socialità tra residenti. A completare l'intervento, un percorso semicircolare lungo circa 200 metri collega i due principali ingressi della piazza: da un lato via Maccagnani, dall'altro il parcheggio pubblico su via di Poggio Verde, recentemente riqualificato.

Questo percorso è parzialmente coperto e ombreggiato, offrendo una zona di passaggio e sosta fruibile anche nelle ore più calde della giornata. I materiali scelti e le scelte architettoniche sono minimali ma funzionali, con particolare attenzione all'inclusività e all'accessibilità: tutta l'area è priva di barriere architettoniche, percorribile da carrozzine, passeggini, biciclette.

Un tassello nella trasformazione urbana di Corviale

La nuova piazza non è un episodio isolato, ma parte di una visione più ampia. Il Piano di Recupero Urbano prevede infatti una serie di interventi che riguardano anche le aree residenziali, i servizi, le connessioni con le zone limitrofe. L'obiettivo è ridare senso a uno dei progetti urbanistici più discussi del Novecento romano, trasformando il "Serpentone" da simbolo di marginalità a esempio di rigenerazione sociale.

Il lavoro svolto sullo spazio pubblico – a partire da questa piazza – si fonda su un principio chiave: restituire ai cittadini luoghi da abitare collettivamente, in cui sia possibile costruire relazioni, promuovere attività culturali, sviluppare reti di quartiere.

Un segnale positivo per chi vive il territorio

Per i residenti di Corviale, l’apertura della piazza è già un fatto concreto: bambini che corrono, famiglie che si fermano sulle panchine, gruppi che organizzano iniziative. In un quartiere dove troppo spesso lo spazio pubblico è stato sinonimo di abbandono, la novità sta proprio nel renderlo nuovamente centrale, curato, utile.

Si tratta di un’azione che, se ben gestita nel tempo, può davvero contribuire a ridefinire la percezione di un intero quartiere. E dimostra come l’urbanistica non sia solo un insieme di linee su una mappa, ma una disciplina capace di incidere sulle vite delle persone, partendo dalle loro esigenze quotidiane.

Immagine copertina dal sito “Roma si trasforma”, portale della trasformazione di Roma Capitale.

