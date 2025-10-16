Roma, crescita inarrestabile dei senza fissa dimora: 26.347 clochard nel 2024

A Roma, la situazione delle persone senza fissa dimora ha raggiunto numeri allarmanti. Secondo un recente report del Campidoglio sui “Servizi elettorali e demografici”, nel 2024 il numero di coloro che si sono registrati presso l’indirizzo fittizio di via Modesta Valenti è salito a 26.347. Questo dato rappresenta un aumento rispetto ai 25.694 dell’anno precedente, confermando una tendenza crescente che si era già manifestata dal 2019, quando le cifre erano state decisamente inferiori.

Effetti della Pandemia

L’incremento della popolazione senzatetto è stato particolarmente marcato durante il biennio della pandemia da Covid-19. Nel 2022, il numero di persone senza dimora aveva raggiunto quota 24.958, segnando un incremento di oltre 6.000 unità rispetto al periodo pre-pandemia. Questo balzo significativo riflette l’impatto economico che la crisi sanitaria ha avuto su molte vite, spingendo sempre più individui verso la marginalità sociale.

Un problema multietnico e di genere

I dati del report rivelano anche una composizione demografica variegata tra i senza dimora romani. Gli stranieri rappresentano il 62,3% del totale con 16.416 individui, mentre le donne costituiscono il 29,2% (7.692 persone), con una maggiore incidenza tra gli italiani rispetto agli stranieri.

Distribuzione geografica asimmetrica

La distribuzione dei senzatetto non è uniforme su tutta la città. Il Municipio I, quello centrale, ospita il maggior numero con ben l'80,5% degli iscritti stranieri e il 44% del totale cittadino concentrato lì per via delle maggiori risorse di assistenza disponibili. Al contrario, Municipi come il XII registrano numeri molto più bassi.

Il Ruolo di via Modesta Valenti

Via Modesta Valenti funge da indirizzo virtuale cruciale per garantire i diritti fondamentali ai senza dimora a Roma. Permette loro di accedere ai servizi essenziali come se fossero residenti ufficialmente riconosciuti. Con la semplificazione delle procedure d'accesso attuata dal Campidoglio nell'aprile 2024, è ora possibile registrarsi senza bisogno della mediazione di servizi pubblici o associazioni, facilitando così l'inclusione sociale.

Le sfide future

L’amministrazione comunale si trova ad affrontare una sfida complessa per arginare questa emergenza sociale in continua espansione. Mentre vengono studiate nuove misure per supportare i più vulnerabili, resta fondamentale capire e intervenire sulle cause strutturali che continuano ad alimentare questo fenomeno drammatico nella capitale italiana.