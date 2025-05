Roma, Cristofanelli (Fast Confsal Taxi): “Abusivismo dilagante e controlli fantasma nel silenzio istituzionale”

Non servono slogan, bastano cinque minuti al posteggio taxi di Roma Termini per capire che c’è qualcosa che non funziona. E non da ieri. Il traffico in uscita è caotico, i clienti scendono spesso in mezzo alla strada, valigie alla mano, tra clacson e rischi continui. I tassisti provano a fare il loro mestiere, ma la sensazione generale è quella di muoversi in un sistema lasciato andare, dove la sicurezza è affidata più al buonsenso del singolo che a regole chiare e infrastrutture adeguate.

Termini e Tiburtina, i nodi critici che nessuno scioglie

"La situazione è diventata ingestibile", racconta uno degli operatori storici del piazzale, tra una corsa e l'altra. "Il Comune promette, ma qui non cambia nulla. Le condizioni in cui lavoriamo sono assurde: a Termini come a Tiburtina". Proprio alla stazione Tiburtina, lo scenario è simile se non peggiore: pochi stalli, condivisi con i mezzi Cotral, margini ridottissimi di manovra e una continua tensione legata alla possibilità di sanzioni per soste che spesso sono inevitabili.

Cristofanelli, Fast Confsal: “Abusivismo dilagante e controlli fantasma”

C'è poi un altro fronte aperto, che da anni logora la categoria: quello degli abusivi. Non è una novità, ma è proprio questa normalizzazione del problema a pesare di più. "Gli abusivi sono ovunque, soprattutto in zona stazioni e aeroporto", spiega Vincenzo Cristofanelli, segretario regionale di Fast Confsal Taxi. "Ci sono promesse, dichiarazioni d'intenti, ma sul campo non vediamo cambiamenti. La squadra addetta ai controlli, la cosiddetta 'squadra vetture', è ancora numericamente inadeguata".

Per molti tassisti, questo vuoto operativo è vissuto non solo come un problema di ordine pubblico, ma come un’umiliazione professionale. Perché mentre loro affrontano costi, turni, regole, licenze e responsabilità, altri continuano a lavorare in piena illegalità, indisturbati. E la mancanza di controlli alimenta un circolo vizioso che non penalizza solo chi guida legalmente, ma anche i cittadini, esposti a servizi non regolamentati, senza garanzie né tutele.

Il peso del silenzio: quando le risposte non arrivano

Fast Confsal, insieme ad altre sigle sindacali del settore, ha inviato richieste e sollecitazioni all’Assessorato competente del Comune di Roma. Le problematiche sono state elencate con precisione, supportate da documentazione, sopralluoghi, proposte concrete. Ma a oggi, spiegano i rappresentanti sindacali, non è arrivato nulla che possa essere definito un intervento strutturale.

E così, la frustrazione cresce. Non solo per l’assenza di risposte, ma per l’assenza di relazioni. Perché nel dialogo tra amministrazione e categorie professionali, la differenza non la fa solo la decisione finale, ma anche il modo in cui ci si ascolta, ci si confronta, si riconosce la fatica quotidiana di chi lavora per far funzionare una parte vitale della città.

Mobilità urbana: il tassello mancante nella visione di sistema

Roma vive una fase delicata sul fronte della mobilità. Le grandi sfide — transizione ecologica, digitalizzazione dei trasporti, nuovi modelli di spostamento — non possono prescindere da chi, ogni giorno, trasporta persone nel cuore della città. I taxi non sono un'appendice, ma un pezzo del sistema. Eppure, sembra che manchi una visione d'insieme capace di integrare davvero tutte le componenti della mobilità urbana.

Il risultato? Una capitale dove i taxi diventano bersagli facili nelle polemiche sul traffico o sul costo delle corse, ma mai interlocutori reali nel disegno strategico del trasporto pubblico non di linea (TPNL). Dove gli interventi arrivano in ritardo, o non arrivano affatto, e intanto la città continua a muoversi in modo disordinato, diseguale e spesso inefficiente.

Cosa chiede davvero chi guida ogni giorno in questa città

Non si tratta di privilegi o scorciatoie, ma di dignità professionale. Di lavorare in condizioni che permettano di offrire un servizio sicuro, legale, rispettoso per chi guida e per chi sale a bordo. Nessuno pretende soluzioni miracolose, ma un segnale chiaro, una road map concreta, sarebbe già un primo passo.

Il rischio è che, lasciando correre così le cose, si generi un danno duplice: da un lato ai lavoratori, dall’altro all’utenza. Perché ogni corsa fatta in mezzo al caos, ogni cliente caricato con difficoltà, ogni tassista lasciato solo contro gli abusivi, è una crepa nel servizio che Roma offre a chi la vive e a chi la visita.

