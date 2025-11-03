Roma, crolla la Torre dei Conti nei pressi dei Fori Imperiali: operai salvati tra le macerie, grave un ferito

Attimi di paura questa mattina a Roma, dove un pezzo della storica Torre dei Conti è improvvisamente crollato. Mentre si svolgevano lavori di ristrutturazione finanziati dal PNRR, la struttura ha ceduto parzialmente, seminando il panico nei pressi dei Fori Imperiali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Crollo improvviso della Torre dei Conti durante i lavori di restauro

Alle 11:30 il rumore fragoroso del crollo ha scosso Largo Corrado Ricci. Sul posto sono subito accorse tre squadre dei Vigili del Fuoco con due autoscale e nuclei speciali per gestire l’emergenza. Un’operaio 64enne rimasto intrappolato sotto le macerie, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, mentre altri tre lavoratori presenti in cima alla Torre sono stati evacuati grazie all’autoscala. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Messa in sicurezza della Torre dei Conti

La zona è stata immediatamente isolata dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico, che hanno interdetto il traffico per agevolare l’accesso ai mezzi di soccorso. Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine e la Sovrintendenza capitolina per valutare i danni alla struttura eretta nel 1238 da Innocenzo III.

L’impegno del PNRR nel recupero storico

I lavori di restauro, finanziati dai fondi del PNRR, mirano a restituire lustro alla Torre dei Conti dopo anni di abbandono. L’intervento è parte di un progetto più ampio volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico della capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In corso verifiche sui danni subiti

Dopo lo schok iniziale, la situazione è sotto controllo ma resta alta l’attenzione sulle condizioni strutturali degli edifici storici di Roma. La notizia è ancora in evoluzione con ulteriori verifiche sui danni subiti.

Sicurezza nei cantieri edili

L’incidente odierno solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri edili della capitale, specialmente quelli che interessano beni storici. Le autorità hanno assicurato indagini accurate per comprendere le cause del crollo e prevenire futuri incidenti.