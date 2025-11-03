Roma, crollo della Torre dei Conti: cambiano i percorsi dei bus nell’area dei Fori Imperiali

Un evento inatteso ha scosso il cuore di Roma: il crollo della Torre dei Conti, avvenuto nella mattinata odierna, ha costretto le autorità a rivedere i percorsi dei mezzi pubblici che attraversano la storica area tra i Fori Imperiali e via Cavour. Questa modifica repentina impatta centinaia di cittadini e turisti che quotidianamente utilizzano le linee di trasporto pubblico per spostarsi nel centro della Capitale.

Modifiche alle linee degli autobus

In risposta al crollo, l'azienda di trasporti Atac ha tempestivamente riorganizzato i tragitti delle linee di autobus coinvolte. La linea 51, ad esempio, manterrà il percorso abituale fino a San Giovanni e via Labicana, ma successivamente devierà attraverso una serie di vie storiche come via Celio Vibenna e via del Circo Massimo, transitando infine per piazza Venezia e ritornando su via Labicana.

Linee coinvolte dalle variazioni

Anche altre linee hanno subito cambiamenti significativi. Le linee 85 e 87 deviano nel tratto da piazza del Colosseo a piazza Venezia passando per vie come Celio Vibenna e San Gregorio. La linea 117 invece devia sia in direzione largo Chigi sia verso San Giovanni attraversando punti chiave come Santa Maria Maggiore. Per quanto riguarda la linea 118, essa seguirà un nuovo percorso tra Porta Capena e piazza Venezia con transiti su via del Circo Massimo.

Viabilità urbana, nuovi percorsi disponibili

I cambiamenti nei percorsi degli autobus stanno già avendo ripercussioni sulla viabilità urbana. Molti automobilisti si trovano a dover affrontare deviazioni inaspettate e tempi di percorrenza prolungati. Le istituzioni raccomandano ai cittadini di informarsi preventivamente sui nuovi itinerari disponibili o considerare l'uso di alternative come la metropolitana per evitare congestioni ulteriori.

Romani preoccupati per lo stato dei monumenti antichi

La comunità romana ha reagito con sorpresa al crollo della storica torre, esprimendo preoccupazione non solo per gli effetti sul traffico ma anche per lo stato di conservazione dei monumenti antichi. Molti residenti temono che episodi simili possano verificarsi in futuro se non verranno prese misure adeguate per il mantenimento delle strutture storiche.

Priorità la sicureza pubblica

Mentre si attende che le autorità competenti valutino le cause del crollo e pianifichino eventuali interventi strutturali, la priorità rimane la sicurezza pubblica. In questo contesto, le deviazioni delle linee bus restano in vigore fino a nuovo ordine. Si consiglia ai pendolari di seguire gli aggiornamenti forniti dall’Atac attraverso i canali ufficiali per ulteriori sviluppi sulla situazione.