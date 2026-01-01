Roma dà il benvenuto a Benedetta, prima nata del 2026: parto al Sant’Eugenio alle 00.29

Roma inaugura il 2026 con un fiocco che ha il sapore delle cose semplici e concrete: una nascita, una famiglia emozionata, un reparto che lavora anche di notte. La prima nata dell’anno in Capitale si chiama Benedetta ed è venuta al mondo con parto naturale all’ospedale Sant’Eugenio alle 00.29. È la prima figlia di Sabrina e Kevin: pesa 3 chili e 230 grammi e, in poche ore, è diventata il simbolo con cui Roma ha scelto di aprire il nuovo anno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma dà il benvenuto a Benedetta, prima nata del 2026: il parto naturale al Sant’Eugenio

La nascita è avvenuta nei primissimi minuti del 1° gennaio, in uno degli ospedali storici della città. I sanitari del Sant'Eugenio hanno assistito mamma e neonata in un parto naturale andato a buon fine, confermando una routine che nei giorni di festa non si ferma: sale parto, ostetriche, infermieri e medici presenti come ogni notte, con la stessa responsabilità e attenzione di sempre.

Il dato anagrafico – le 00.29 – non è solo un dettaglio da cronaca: racconta l’attimo in cui il calendario cambia e, con lui, l’energia di una città che si affida a un gesto universale, la nascita, per ritrovare fiducia e continuità.

Roma dà il benvenuto a Benedetta, prima nata del 2026: l’abbraccio istituzionale e i doni alla mamma

Come da tradizione, Roma Capitale ha voluto salutare la nuova arrivata con una visita in ospedale. L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, si è recata al Sant’Eugenio con la fascia tricolore portando i saluti della città e un pensiero per la mamma: una copertina e un mazzo di fiori.

Il gesto, più che cerimoniale, mira a sottolineare un messaggio pubblico: la nascita di una bambina, in un passaggio simbolico come l'inizio dell'anno, unisce dimensione privata e attenzione collettiva verso la vita che ricomincia.

Roma dà il benvenuto a Benedetta, prima nata del 2026: le parole di Funari sul Giubileo e il grazie agli operatori sanitari

Funari ha legato la consegna della copertina a un’immagine precisa: “Questa copertina bianca rappresenta l’abbraccio di Roma con un Giubileo della Speranza che si chiude, ma che ci proietta insieme nel futuro”. Un riferimento che inserisce la nascita di Benedetta in un orizzonte più ampio, fatto di passaggi cittadini e appuntamenti collettivi, senza togliere spazio all’essenziale: la cura.

Nel suo intervento, l’assessora ha rivolto un ringraziamento “a tutti gli operatori della Sanità che lavorano notte e giorno, anche nei giorni di festa, per garantire la cura”, aggiungendo gli auguri alla bambina e il benvenuto “anche da parte di tutta la nostra città”.

Roma dà il benvenuto a Benedetta, prima nata del 2026: cosa racconta questa storia alla città

Nelle ore in cui Roma si risveglia dopo la notte di Capodanno, la notizia della prima nata dell’anno offre un punto fermo, comprensibile a tutti: la vita quotidiana continua e lo fa grazie a chi è al lavoro mentre altri festeggiano. Per la famiglia di Benedetta è l’inizio di un percorso privato, fatto di attenzioni, stanchezza felice e prime scoperte. Per la città è anche un promemoria sul valore dei servizi essenziali: ospedali aperti, reparti operativi, assistenza garantita.

Il Sant’Eugenio, con questa nascita, diventa per un giorno il luogo da cui Roma sceglie di ripartire: non con slogan, ma con un nome, un orario, un peso, due genitori e un grazie rivolto a chi cura.