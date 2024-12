Roma, dal 5 dicembre il festival sul film corto alla Casa del Cinema

La sedicesima edizione del Roma Film Corto, festival internazionale dedicato al cinema breve, si svolge dal 5 al 7 dicembre 2024 presso la Casa del Cinema di Roma. Organizzato da SB Vision, l’evento ha ricevuto oltre 3.800 opere da 110 paesi, confermandosi come un punto di riferimento per cineasti emergenti e affermati.

Il festival propone una selezione internazionale di cortometraggi, documentari e animazioni, con un programma ricco di proiezioni, masterclass, tavole rotonde e incontri con ospiti internazionali. L’obiettivo è valorizzare il cortometraggio come linguaggio artistico e culturale, offrendo momenti di networking e approfondimento per professionisti e appassionati del settore.

Saranno assegnati, come ogni anno, diversi premi, tra cui si ricordino il Premio Colosseo d’Oro al Miglior Cortometraggio, l’anno scorso vinto da “Color Carne” di Alberto Marchiori; il Premio Ettore Scola alla Miglior Opera, il cui vincitore del 2023 è “Omayma” di Fabio Schifilliti; il Colosseo d’Argento per la Migliore Sceneggiatura e la Migliore Interpretazione, vinti nella scorsa edizione rispettivamente da “Ughetto Forno” di Fabio Vasco e Coco Rebecca Edogamhe per il film “Color Carne”; il Premio Cinema Solidale e il Premio del Pubblico, vinti nel 2023 rispettivamente da “Nel cognome che ho scelto” di Lorenzo Sepalone e “La Verità” di Miranda Angeli.

L’ingresso agli eventi è gratuito, con ritiro di un coupon disponibile a partire da 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna sessione. Per consultare il programma completo della rassegna, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: https://www.romafilmcorto.it/.