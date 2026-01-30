Roma, dalla app YouPol al delivery: 16 arresti della Polizia di Stato e oltre 3,5 chili di droga sequestrati

Dalle segnalazioni dei cittadini inviate con YouPol alle consegne a domicilio mascherate da normali spostamenti, fino ai punti d’incontro scelti per sembrare “anonimi”: in pochi giorni la Polizia di Stato ha tracciato e interrotto più filiere di spaccio nella Capitale, con un bilancio di 16 arresti e un sequestro complessivo di oltre tre chili e mezzo di sostanze stupefacenti. L’attività, condotta dalla Questura di Roma con diversi reparti e distretti, restituisce una fotografia nitida dell’evoluzione del mercato: dinamico, rapido, mimetico, capace di cambiare forma nel giro di ore pur di sfuggire ai controlli.

Operazioni antidroga a Roma: controlli mirati, appostamenti e segnalazioni con YouPol

La trama degli interventi, ricostruita dagli uffici della Questura, nasce dalla combinazione di presenza sul territorio, osservazioni discrete e contributo dei cittadini, con l’uso dell’app YouPol come canale di allerta. Non è un dettaglio marginale: la collaborazione civica, quando si traduce in informazioni verificabili, accelera l’intervento e indirizza le pattuglie in modo selettivo, soprattutto nelle zone dove i movimenti sospetti sono intermittenti e difficili da documentare.

Il punto centrale, sul piano operativo, è l'adattamento degli spacciatori: non più soltanto "piazze" stabili, ma consegne rapide, appuntamenti fissati via social, scambi lampo in luoghi comuni, veicoli usati come nascondigli mobili e appartamenti trasformati in depositi.

Labaro, autolavaggio a gettoni come luogo di scambio: l’intervento dei “Falchi”

Fra i blitz indicati come più significativi spicca quello a Labaro, firmato dai “Falchi” della VI Sezione della Squadra Mobile. Due donne avevano scelto un autolavaggio a gettoni in via Falcade come punto di incontro ritenuto “sicuro” e poco sospetto per chiudere lo scambio droga-denaro. Gli agenti hanno assistito al passaggio di consegne e sono intervenuti immediatamente, fermando le due complici e approfondendo il controllo.

La sostanza era nascosta in modo ingegnoso: in un barattolo collocato vicino alla leva del cambio dell'auto parcheggiata all'esterno. Dentro, 17 involucri di cocaina e 100 euro in contanti. Per entrambe è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Spaccio “a cielo aperto” in via Aldo Capitini: appuntamenti, fuga e busta con le dosi

Un'altra scena, questa volta in strada, racconta quanto lo spaccio sappia muoversi in piena vista. In via Aldo Capitini un pusher riceveva i clienti su appuntamento: poche parole, consegna rapida, rientro immediato. Dopo la fase di osservazione, i poliziotti sono intervenuti. L'uomo ha tentato di dileguarsi in un sottoscala e di liberarsi della busta con le dosi, ma è stato bloccato. Anche qui, il dato rilevante è la modalità: spaccio senza "postazione" fissa, regolato da contatti e tempi stretti.

I rider della droga: consegne in auto, ordinativi via social e scambi nel centro di Roma

La “logistica” è un capitolo a parte. In tre distinte operazioni, cinque corrieri sono finiti in manette: intercettati da I Distretto Trevi-Campo Marzio, XV Distretto Ponte Milvio e Commissariato Romanina, trasportavano stupefacenti su quattro ruote per smistare ai clienti. Nel cuore della città, il giro partiva dall’ordinativo sui social e si chiudeva con appuntamenti in punti concordati, scelti per confondersi nel flusso urbano.

In zona corso Francia, il “copione” era ancora più mimetico: una coppia aveva camuffato la consegna come visita a una parente. La versione è crollata davanti ai riscontri: sul tavolo della cucina è stato trovato il carico e altre dosi di scorta erano nascoste nella biancheria intima della donna. Nel reggiseno, 19 involucri fra crack e cocaina.

Portuense, la segnalazione anonima e la casa adibita a deposito

Determinante anche una segnalazione anonima su YouPol che ha condotto gli agenti in zona Portuense. Sul posto sono intervenute le Volanti e l’XI Distretto San Paolo: gli accertamenti hanno fatto emergere che l’abitazione era usata come deposito della droga. Il proprietario, romano di 51 anni, è stato arrestato ed è gravemente indiziato per detenzione ai fini di spaccio. È il passaggio che riassume il senso dell’operazione: colpire la distribuzione, ma anche gli anelli di stoccaggio, dove la “merce” viene custodita e ripartita.

Gli altri arresti in città e in provincia: Boccea, Tuscolana, Primavalle, Colleferro e Tivoli

Il bilancio complessivo si completa con altri sei arresti scattati in diverse zone di Roma (via Boccea, via Tuscolana, Primavalle, Grotta di Gregna) e anche in provincia, nei comuni di Colleferro e Tivoli. Le dosi venivano occultate in modi diversi: addosso, nei bagagli, dentro i veicoli. La mappa degli interventi segnala un controllo capillare che prova a ridurre gli spazi di manovra di un mercato che cambia abitudini, luoghi e strumenti.

Prevenzione e sicurezza partecipata: il ruolo dei cittadini e la cornice giudiziaria

La Questura sottolinea il valore di una prevenzione che “mappa” l’intero tessuto urbano e della sicurezza partecipata come leva strategica contro i fenomeni criminali. Tutti gli arresti, viene riferito, sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria. Resta fermo, come previsto, che gli elementi descritti attengono alla fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.