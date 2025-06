Roma, dipendenti comunali: buoni da spendere nei negozi locali per chi sceglie la bici al lavoro

Una spinta alla mobilità sostenibile

Il Comune di Roma ha deciso di lanciare un'iniziativa unica nel suo genere, mirata a promuovere la mobilità sostenibile tra i suoi dipendenti. A partire dall'autunno, coloro che sceglieranno di andare al lavoro in bicicletta riceveranno dei buoni da spendere nei negozi locali, con un valore che può arrivare fino a 100 euro. Questa iniziativa è stata presentata il 4 giugno dall'assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, durante una riunione della commissione capitolina Sport presieduta da Nando Bonessio di Europa Verde.

Un progetto che guarda al futuro

Prendendo ispirazione da un programma simile già avviato con successo a Firenze, l'obiettivo del Campidoglio è quello di ridurre il traffico cittadino, incentivando l'uso delle due ruote per gli spostamenti quotidiani. Ma non è tutto: c'è anche l'idea di estendere questa iniziativa ad altre categorie di cittadini in futuro, ampliando ulteriormente il raggio d'azione della mobilità dolce nella Capitale.

