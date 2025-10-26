Attimi di tensione in un bar di via Casilina, a Roma, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto da parte del personale del locale.

Disturba clienti bar e aggredisce Carabinieri: arrestata 32enne

La chiamata al 112 NUE è arrivata quando una donna di 32 anni, di nazionalità romena e già nota alle forze dell’ordine, ha iniziato a disturbare i clienti con un comportamento definito ingestibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava in evidente stato di agitazione, con atteggiamenti che hanno messo in difficoltà sia i dipendenti del bar sia le persone presenti all’interno dell’esercizio.

Reazione violenta all’arrivo dei Carabinieri

All’arrivo dei militari, la situazione non si è placata. Anzi, la donna, presumibilmente sotto l’effetto di alcol, avrebbe reagito con insulti e spinte nei confronti degli operatori, rifiutando di calmarsi e opponendo resistenza ai tentativi di mediazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Vista l’impossibilità di riportare la calma, i Carabinieri hanno deciso di bloccarla e condurla in caserma per gli accertamenti di rito. È stata quindi fatta salire a bordo dell’auto di servizio, ma anche durante il tragitto la donna ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. Carabinieri, intervento in via Casilina

Donna violenta danneggia auto Carabinieri

Durante il trasferimento, la 32enne avrebbe colpito ripetutamente il finestrino posteriore destro della vettura dei Carabinieri fino a danneggiarlo in maniera significativa. Il comportamento violento non si è interrotto, costringendo i militari a intervenire più volte per garantire la sicurezza del trasporto.

L’episodio ha comportato l’aggravarsi della sua posizione: oltre all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, per la donna è stato ipotizzato anche il reato di danneggiamento aggravato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Donna disturba i clienti di un bar: arresto e obbligo di firma

Condotta in caserma e successivamente portata nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo, la donna è comparsa davanti al giudice. L’arresto è stato convalidato e per lei è stato disposto l’obbligo di firma quotidiano presso la caserma dei Carabinieri.

Il provvedimento cautelare, pur non comportando misure detentive immediate, impone alla 32enne una presenza costante e registrata, con lo scopo di monitorarne i comportamenti e prevenire episodi analoghi.

La posizione processuale della donna

Si precisa che, trattandosi di indagini preliminari, la donna deve essere considerata innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di responsabilità, secondo il principio di presunzione di innocenza stabilito dall’ordinamento.

Sicurezza nei locali pubblici

L’accaduto di via Casilina sottolinea ancora una volta il ruolo dei Carabinieri nella gestione di episodi che nascono come semplici liti o disturbi ma che possono rapidamente degenerare in situazioni di pericolo. In questo caso, l’intervento tempestivo ha permesso di riportare l’ordine senza conseguenze per i clienti del bar o per il personale.

La vicenda resta ora affidata al percorso giudiziario, mentre l’obbligo di firma imposto dal tribunale rappresenta una misura immediata volta a contenere eventuali ulteriori comportamenti aggressivi della donna.