Roma. Don Bosco, 19enne accoltellato al torace: è grave, possibile regolamento di conti tra giovani del quartiere

Un’aggressione improvvisa nel cuore del Tuscolano

Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2025, un giovane romano di 19 anni, Federico Giampieri, è stato accoltellato al petto nei pressi della fermata della metropolitana Lucio Sestio, nel quartiere Don Bosco. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte mentre il ragazzo camminava con la fidanzata. La giovane ha riferito agli agenti della Squadra Mobile che un gruppo di ragazzi, presumibilmente di origine sudamericana, si è avvicinato senza apparente motivo, colpendo il 19enne con un fendente al torace.

Le condizioni della vittima e le prime ipotesi investigative

Federico Giampieri è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vannini, dove è stato operato. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini si concentrano su un possibile regolamento di conti legato a screzi tra gruppi giovanili del quartiere. La vittima, di origini italo-peruviane, potrebbe conoscere gli aggressori, come suggerito dalla testimonianza della fidanzata .

Un contesto di tensioni giovanili nel quartiere

Il quartiere Don Bosco ha recentemente registrato episodi di violenza tra gruppi giovanili. Ad aprile, una rissa con mazze e coltelli in una sala giochi ha coinvolto una ventina di giovani, causando diversi feriti. Le autorità stanno valutando se l'aggressione a Federico sia collegata a queste dinamiche di rivalità tra bande.

Le indagini proseguono

La Squadra Mobile sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare gli aggressori. Al momento, non sono stati effettuati arresti. Gli investigatori stanno anche cercando di ricostruire gli spostamenti della coppia prima dell’aggressione per comprendere meglio il contesto dell’attacco.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine per contribuire alle indagini.

© Riproduzione riservata