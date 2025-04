Roma, Don Bosco: notte di tensione in cui una gang di giovani semina il terrore

Nella quiete notturna del quartiere romano di Don Bosco, un improvviso vortice di violenza ha sconvolto la serena atmosfera. Un gruppo di ragazzini, con il viso occultato da cappucci scuri, ha deciso di trascorrere la nota in modo diverso, decidendo di assaltare una sala giochi prima di dedicarsi ai veicoli parcheggiati e ai passanti sfortunati.

Non erano nuovi al quartiere, né stranieri in un senso che vada oltre lo spirito comunitario. Alcuni erano giovani di origine nordafricana, ottavi di una seconda generazione, con genitori che chiamano ‘casa’ Roma da tempo immemore. Ma ciò non ha retto alcun peso quando sono scesi in strada con l’intento oscuro di caos e distruzione.

Gli assalti spietati

Hanno attaccato senza pietà, distruggendo parabrezza con il frastuono del vetro infranto che risuona nelle orecchie dei residenti sconvolti. Non c’era distinzione né misura nei loro attacchi, chiunque si trovasse sul loro cammino veniva predato. Due uomini, un cittadino rumeno di 35 anni e un romano di 41, hanno provato sulla loro pelle l’urto gelido dei loro soprusi, finendo ai margini della vita in ospedale.

Però, nonostante l’incubo durato tutta la notte, i due uomini non sarebbero in gravi condizioni. E persino in mezzo al caos, il coraggio dei residenti prevale sul terrore. Non sono rimasti passivi, hanno messo in campo il loro spirito civico e solidale, riprendendo con i loro telefonini le azioni di questi teppisti dai balconi delle loro case.

La polizia è ora sul caso, cercando di identificare i membri della banda responsabile del terrore notturno a Don Bosco. L’incidente riporta ancora una volta alla luce il problema della violenza giovanile nelle aree urbane, una questione che necessita una soluzione globale, coinvolgendo la società, la polizia e l’amministrazione locale.

