Roma, dopo il leone tocca a un vitello: animale in fuga tra le auto a Vitinia – Video

(Adnkronos) – Dopo il leone Simba, oggi 15 novembre, è toccato a un vitello seminare il panico per le vie di Roma, a Vitinia. L'animale questa mattina all'alba si è ritrovato tra le macchine e visibilmente impaurito ha iniziato a scappare per le vie del quartiere. Impauriti anche gli abitanti di Roma Sud che già prima delle 7 hanno iniziato a telefonare al centralino della polizia di Roma Capitale per segnalare la presenza del vitello in strada. Sul posto e precisamente in via Sarsina, dove l'animale era stato avvistato, sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur che però non sono riusciti a localizzarlo. Molto probabilmente il vitello è stato recuperato da un allevatore locale che lo avrebbe riportato nell'allevamento da cui si era allontanato. —[email protected] (Web Info)

