Roma, doppio colpo prima dell’alba: tentato furto al panificio e furto in palestra, 53enne arrestato

Un colpo tentato prima dell’alba, l’irruzione in una palestra, 700 euro presi dagli spogliatoi e la fuga interrotta in strada. È il bilancio dell’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno arrestato un 53enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di aver forzato l’ingresso di una struttura sportiva in via Giovanni Battista Valente e di aver portato via denaro contante dopo aver rovistato nei locali. Il bottino è stato recuperato integralmente e restituito ai responsabili della palestra.

Roma, irruzione all’alba in palestra e furto negli spogliatoi: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio si è consumato questa mattina, poco prima che sorgesse il sole. L’uomo avrebbe agito forzando la porta d’ingresso, entrando nella palestra e muovendosi all’interno con l’obiettivo di trovare denaro o oggetti di valore. Dopo aver rovistato, avrebbe individuato la somma di 700 euro negli spogliatoi, impossessandosene e tentando poi di allontanarsi rapidamente.

La sua azione, però, non si è conclusa come previsto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno intercettato in via Collatina, mentre cercava di dileguarsi con il denaro. Il fermo è scattato sul posto, con l’arresto e il recupero dell’intera somma, restituita successivamente ai responsabili della struttura sportiva.

Roma, irruzione all’alba in palestra e furto negli spogliatoi: il tentativo di colpo al panificio

Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno aggiunto un tassello significativo alla vicenda. Sempre secondo i Carabinieri, il 53enne sarebbe gravemente indiziato anche di un tentativo di furto avvenuto poco prima, intorno alle 5, ai danni di un panificio in via Andrea Costa, non distante dalla palestra. In quel caso, però, l'azione non sarebbe andata a buon fine: il titolare, già presente all'interno per avviare l'attività lavorativa, avrebbe sorpreso l'uomo, riuscendo a metterlo in fuga.

La sequenza suggerisce un possibile percorso notturno, con spostamenti rapidi e obiettivi ravvicinati, tipici dei reati predatori commessi nelle ore in cui le strade sono più vuote e le attività commerciali iniziano ad aprire. È anche per questo che i controlli notturni e il pattugliamento restano un presidio essenziale nei quartieri.

Roma, irruzione all’alba in palestra e furto negli spogliatoi: il rito direttissimo a piazzale Clodio

Dopo l'arresto, il 53enne è stato accompagnato presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo. La procedura consente una trattazione rapida degli atti, soprattutto quando l'arresto avviene in flagranza o con elementi immediati raccolti sul posto.

Come previsto, si tratta di indagini preliminari: l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Resta, però, l’impatto concreto dell’episodio su una zona residenziale e sulle attività del territorio, dove palestre e negozi rappresentano punti di riferimento quotidiani.

Roma, irruzione all’alba in palestra e furto negli spogliatoi: la sicurezza dei luoghi frequentati ogni giorno

I furti in strutture sportive colpiscono spesso spazi vissuti da famiglie, giovani e lavoratori, luoghi in cui si entra per allenarsi e staccare dalla giornata. La percezione di sicurezza passa anche da qui: porte forzate e spogliatoi rovistati non sono solo un danno economico, ma una ferita alla normalità.

Il recupero immediato del denaro e l’arresto in fuga rappresentano una risposta operativa rapida, ma l’episodio riaccende l’attenzione su prevenzione e protezione: sistemi di allarme, videosorveglianza, controlli di zona e segnalazioni tempestive restano strumenti decisivi per ridurre i margini di azione di chi tenta colpi nelle ore più vulnerabili della città.