Roma, droga e rapine in metro: viaggiavano con i pendolari, 4 arresti a Termini e Colli Albani

Quattro arresti in poche ore, lungo banchine e convogli della metropolitana, raccontano una giornata di controlli serrati nel punto più delicato della mobilità romana: quello in cui si incrociano pendolari, turisti, studenti e lavoratori, spesso negli stessi corridoi, nello stesso vagone, negli stessi minuti.

Il bilancio arriva da una serie di interventi della Polizia di Stato, con gli agenti del Nucleo PolMetro impegnati in un presidio quotidiano delle stazioni considerate più esposte a spaccio e reati predatori.

Roma, droga e rapine in metropolitana: il presidio PolMetro nelle stazioni più sensibili

Gli interventi rientrano in un'attività di monitoraggio costante nelle aree della "tube" capitolina dove l'afflusso continuo di persone offre occasioni facili a chi cerca anonimato e vie di fuga rapide. In questo contesto, i controlli mirati svolti dagli agenti incardinati nell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico puntano a intercettare sostanze pronte per lo spaccio e comportamenti aggressivi che, in spazi stretti e affollati, possono degenerare in pochi istanti.

Roma, droga e rapine in metropolitana: l’arresto vicino a Termini con crack e contanti

Il primo intervento è scattato nei pressi della stazione Termini, snodo strategico per la città e punto di passaggio quasi obbligato. Gli agenti hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi degli accessi alla metro. Fermato per accertamenti, il trentasettenne è apparso nervoso e provato.

Il controllo ha portato al rinvenimento di 28 dosi di crack nelle tasche del giubbotto e di oltre mille euro in contanti nello zaino. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare altre 41 dosi della stessa sostanza, nascoste sotto un comodino. Per l'uomo è scattato l'arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Roma, droga e rapine in metropolitana: Colli Albani e le perquisizioni con hashish e marijuana

Uno scenario simile si è registrato nei pressi della fermata Colli Albani, dove due uomini, un italiano e un cittadino ucraino, sono stati fermati e trovati in possesso di quantitativi consistenti di hashish e marijuana, oltre a denaro contante.

Gli accertamenti sono poi proseguiti con perquisizioni domiciliari: in casa sarebbe stato rinvenuto altro stupefacente e un bilancino di precisione, ritenuto utile alla preparazione delle dosi. Anche in questo caso sono scattate le manette con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Roma, droga e rapine in metropolitana: la rapina alla giovane e la cattura del ricercato

Sempre nell’area di Colli Albani, le urla dei passeggeri hanno segnalato una rapina ai danni di una giovane donna. Un agente PolMetro libero dal servizio avrebbe assistito alla scena, vedendo la vittima derubata del telefono cellulare.

È nato un inseguimento rapido, dalle banchine alle scale, fino alle strade adiacenti, con il fuggitivo che ha opposto resistenza tentando più volte di sottrarsi alla cattura, creando un pericolo concreto per i passanti. Il presunto responsabile, un trentaseienne di origini nigeriane, è stato bloccato grazie anche all’intervento degli agenti del VII Distretto San Giovanni, attivati dal poliziotto libero dal servizio.

Per lui sono scattate le manette per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo risultava già destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per precedenti reati analoghi: ora è ristretto in un istituto di pena.

Roma, droga e rapine in metropolitana: convalide e messaggio di deterrenza sui convogli

Per tutti gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato, la Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida.

Il dato operativo, oltre al numero di interventi in poche ore, evidenzia un punto chiaro: la metropolitana non è solo un’infrastruttura di trasporto, ma anche un luogo che richiede attenzione costante, perché ogni episodio, dal piccolo spaccio alla rapina improvvisa, incide sulla percezione di sicurezza di chi usa i mezzi ogni giorno.

In una città che vive di flussi, la risposta passa dal presidio, dall’osservazione sul campo e dalla capacità di intervenire in pochi secondi, proprio dove il rischio è più alto: sulle banchine, nei corridoi, dentro i vagoni.