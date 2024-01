Roma, due italiani feriti in un agguato: uno è grave

(Adnkronos) – Due uomini sono rimasti feriti in quello che sembra essere un agguato avvenuto poco dopo le 19,30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari, in zona Corviale, a Roma. Contro i due uomini, entrambi italiani, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco da killer a bordo di autovettura, scappati subito dopo. Il ferito più grave è stato raggiunto dai proiettili al torace: i sanitari stanno tentando di rianimarlo in ambulanza. L'altra vittima è stata invece colpita ad una gamba. Sul posto i Carabinieri che indagano sull'accaduto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata