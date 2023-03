Roma è biancoceleste: la Lazio vince il derby per 1-0. Decide Zaccagni

La squadra di Maurizio Sarri vince anche il derby di ritorno, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica. La squadra biancoceleste fa un grande possesso palla, con la Roma costretta sempre a buttare via il pallone. I giallorossi, dal 32° minuto del primo tempo, restano in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Roger Ibanez. A decidere il derby capitolino è Mattia Zaccagni, che da posizione defilata non perdona Rui Patricio. Grazie a questa vittoria, la Lazio si porta a più cinque dal quinto posto, occupato proprio dalla squadra di José Mourinho.

Primo tempo

Derby che parte con la Lazio in controllo della partita e che va vicina al vantaggio con Felipe Anderson, ma la conclusione del brasiliano è prontamente bloccata da Rui Patricio. Episodio importante della gara arriva al minuto 32, quando Ibanez, già ammonito, commette fallo su Milinkovic rimediando il secondo giallo. Termina sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco, che non ha regalato molte emozioni.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Lazio subito aggressiva, con Luis Alberto che tenta la conclusione dalla distanza trovando un attento Rui Patricio. Al minuto 63 ci prova anche Pedro, con il portiere giallorosso che gli nega la gioia del gol. Gol che arriva al minuto 63 con Zaccagni che, servito bene da Felipe Anderson, da posizione defilata la mette sul secondo palo dove il portiere portoghese non può nulla. Roma che trova subito la rete del pareggio con l’autorete di Casale ma, con l’aiuto del VAR, Massa annulla per posizione di fuorigioco di Smalling. Al 77° minuto ci prova Spinazzola, con Provedel bravissimo a mettere in calcio d’angolo. La squadra di Maurizio Sarri gestisce il pallone nei sette di recupero, non rischiando praticamente nulla. Termina con la vittoria biancoceleste il derby della capitale.

Le pagelle

Provedel 6,5

Quasi mai impegnato, ma quando lo è si fa trovare sempre pronto.

Marusic 7

Partita monumentale quella del montenegrino. Si fa trovare sempre pronto sia in fase difensiva che quella offensiva.

Romagnoli 6,5

Partita perfetta. Non fa praticamente mai toccare il pallone al reparto offensivo giallorosso.

Casale 6,5

Stesso discorso di Romagnoli. Partita perfetta, sta crescendo settimana dopo settimana. Può essere il futuro della Lazio.

Hysaj 6,5

Grande prestazione, non soffre praticamente quasi mai. Si propone spesso anche in zona offensiva.

Cataldi 6,5

Buona prestazione, cerca sempre il pallone e aiuta molto in zona difensiva.

Milinkovic Savic 6

Buona partita, ma ci si aspetta di più.

Luis Alberto 6,5

Ottima prestazione dello spagnolo, il migliore del centrocampo.

Pedro 6

Buona prova, ma la stanchezza si è fatta sentire.

Felipe Anderson 6,5

Poco lucido sotto porta, ma l’apporto che da in fase difensiva è da applausi.

Zaccagni 7,5

Man of the match di questo derby. Oltre a mettere a segno un grande goal, non fa praticamente capire nulla alla retroguardia giallorossa. Prestazione monumentale.

Cancellieri (81′) S.V.

Basic (88′) S.V.

Foto: Profilo Facebook S.s. Lazio

