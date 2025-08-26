Roma e il Lazio promuovono i “Condhotel”, nasce una nuova era per l’ospitalità

Un concetto innovativo di ospitalità

Quasi una decade fa, nel 2018, il Decreto Sblocca Italia ha aperto la strada a una nuova forma di ospitalità che sta lentamente conquistando le regioni italiane. Questi sono i "condhotel", un termine nato dall'unione di "condominio" e "hotel". Recentemente, la Regione Lazio ha deciso di seguire l'esempio del Veneto, abbracciando questo modello che miscela sapientemente le caratteristiche del tradizionale albergo con quelle di un condominio residenziale.

Cosa sono i Condhotel?

I condhotel si presentano come strutture alberghiere che gestiscono unità immobiliari – camere d'albergo, suite o piccoli appartamenti – mantenendo i servizi tipici di un hotel. Ciò significa che gli ospiti possono godere di comfort come reception attiva 24 ore su 24, colazione inclusa, cambio biancheria e pulizie giornaliere. Inoltre, elementi come spa e ristoranti vengono offerti per arricchire ulteriormente l'esperienza dei clienti.

Il lancio nel Lazio: opportunità e normative

A fine luglio, la giunta Rocca ha dato luce verde alla proposta dell’assessore regionale al turismo Elena Palazzo, introducendo quattro nuovi articoli nella legge regionale che regolano queste strutture. La normativa prevede una riqualificazione degli edifici esistenti per ottenere almeno una classificazione a tre stelle, salvo eccezioni per quelli già a quattro o più stelle.

Gestione integrata e controlli

L'approccio operativo dei condhotel richiede una gestione unitaria delle varie componenti della struttura – dalle camere d'albergo agli appartamenti residenziali. Anche i controlli sono attentamente regolati: spetta ai comuni verificare il rispetto dei requisiti minimi funzionali.

Un vantaggio competitivo per il turismo locale

L'introduzione dei condhotel offre un vantaggio significativo in termini di diversificazione dell'offerta turistica regionale. Secondo Elena Palazzo, questo modello rappresenta un asset strategico prezioso per il Lazio, ampliando le possibilità di soggiorno a disposizione dei turisti.

Reazioni del settore alberghiero

Anche il comparto alberghiero vede con favore questo sviluppo innovativo. Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, sottolinea l'interesse verso questa evoluzione del mercato turistico. "Sarà interessante osservare la risposta del mercato," commenta Roscioli, indicando le località turistiche come potenziali beneficiarie principali di questa iniziativa.

© Riproduzione riservata