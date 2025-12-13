Roma e Lazio, cosa fare nel weekend 13-14 dicembre 2025: mercatini, sagre, mostre e musica

Roma entra nel vivo delle feste e il Lazio risponde con borghi accesi, profumi di forno e piazze che diventano palcoscenico. Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 il calendario è pieno: dai mercatini storici del centro alle rassegne natalizie nei teatri, fino alle mete fuori porta perfette per una gita di giornata, con iniziative gratuite e appuntamenti a biglietto. Qui una selezione verificabile su fonti ufficiali, con idee pratiche per incastrare più esperienze nello stesso fine settimana.

Weekend 13-14 dicembre 2025 a Roma: Piazza Navona e la festa che riempie il centro

Il classico che non passa mai di moda: Piazza Navona torna a essere il cuore del Natale romano con la "Festa di Piazza Navona" 2025, pensata per famiglie e visitatori, con bancarelle, animazione e un programma che cambia di giorno in giorno. È una tappa che funziona anche solo per un'ora, magari al tramonto, quando le luci rendono la passeggiata più scenografica e lo shopping si mescola ai piccoli spettacoli. Per chi vuole puntare su date e notizie ufficiali, il portale turistico di Roma segnala l'iniziativa e i momenti inaugurali, oltre alle attività dedicate ai più piccoli.

Weekend 13-14 dicembre 2025 a Roma: Christmas World a Villa Borghese, formato “parco di Natale”

Se l’obiettivo è un pomeriggio “tutto incluso” con atmosfera da villaggio, installazioni, aree tematiche e attrazioni, il riferimento è Christmas World a Villa Borghese (Galoppatoio), in programma dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026. Sul sito ufficiale ci sono date, logistica e indicazioni utili anche per chi arriva in auto (convenzioni parcheggi e info per gli ingressi). È il tipo di uscita che piace a gruppi con bambini, ma anche a chi vuole scattare foto e vivere un Natale più pop, senza spostarsi dalla città.

Weekend 13-14 dicembre 2025 a Roma: una grande mostra per cambiare ritmo, “Tesori dei Faraoni”

Per chi cerca un'alternativa al pieno delle vie dello shopping, una mostra è la scelta che riequilibra la giornata. Alle Scuderie del Quirinale, "Tesori dei Faraoni" risulta in programmazione dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026, con biglietteria e informazioni di visita gestite sui canali ufficiali. L'idea è semplice: mattina o primo pomeriggio nel centro addobbato, poi un rientro "lento" in museo, con tempi più controllabili e meno dipendenti dal meteo.

Weekend 13-14 dicembre 2025 a Roma: musica e spettacoli, dall’Auditorium al Teatro dell’Opera

Sul fronte spettacoli, il weekend offre opzioni molto diverse. All'Auditorium Parco della Musica, sabato 13 dicembre è in cartellone "La Rivolta della Gioia" (ore 17) e, sempre sabato, un appuntamento gospel in Cavea; domenica 14 dicembre spazio a EtnoMusa – Musica Altra (ore 17), indicata come evento gratuito nell'ambito del programma natalizio. Orari e dettagli sono pubblicati sui canali dell'Auditorium e sul portale turistico di Roma.

Per chi preferisce danza e palcoscenico “classico”, il Teatro dell’Opera di Roma segnala “Soul Threads” al Teatro Nazionale dal 12 al 13 dicembre: quindi è un’idea perfetta per chi vuole chiudere il sabato sera con uno spettacolo e poi dedicare la domenica alle uscite diurne.

Weekend 13-14 dicembre 2025 nel Lazio: Viterbo Christmas Village aperto proprio sabato e domenica

Fuori Roma, Viterbo resta una delle mete più solide del periodo. Il Viterbo Christmas Village conferma l’apertura dell’edizione 2025-26 dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 e, cosa importante per questo fine settimana, il 13 e 14 dicembre il villaggio è aperto con orario 11:00–19:00. È una gita che unisce centro storico, mercatini e scenografie natalizie, con la comodità di informazioni già organizzate per giorni e fasce orarie.

Weekend 13-14 dicembre 2025 nel Lazio: Greccio, il “Borgo del Natale” e la mostra-mercato presepiale

Chi vuole un fuori porta con impronta francescana e tradizione presepiale può puntare su Greccio, in provincia di Rieti. C’è la Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, mentre il Comune di Greccio presenta un cartellone natalizio che si apre il 7 dicembre e si chiude il 5 gennaio 2026, con ingresso libero per molte iniziative diffuse nel borgo. È la scelta giusta per chi preferisce vicoli medievali, botteghe e una visita che diventa anche pausa panoramica sulla Piana Reatina.

Weekend 13-14 dicembre 2025 nel Lazio: una sagra “vicino Roma”, Sacrofano e la polenta

Se nel weekend vuoi mettere al centro il cibo di stagione, senza allontanarti troppo, c’è Sacrofano: la Città Metropolitana di Roma Capitale segnala la “Sagra della Polenta e delle Ciammellette sacrofanesi” sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 22, in Piazza Ugo Serata. È l’uscita tipica da inverno: stand, piatti caldi, dolci locali, e un ritmo da festa di paese che spesso è proprio ciò che manca dopo una settimana piena