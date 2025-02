Roma e Lazio nella morsa del maltempo: alberi caduti, allagamenti e disagi sulla viabilità

L’ultima ondata di maltempo ha colpito duramente Roma e il Lazio, portando con sé pioggia intensa, raffiche di vento e temporali che hanno creato disagi alla circolazione, allagamenti e danni in più punti della regione.

A Roma, la situazione è stata particolarmente critica con oltre 50 interventi della Polizia Locale solo nella giornata di venerdì 14 febbraio. L’emergenza, però, non è ancora alle spalle: la Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo gialla per sabato 15 febbraio, con piogge sparse, venti forti e possibili rovesci che potrebbero aggravare le condizioni già difficili.

Roma: strade allagate e caduta alberi, traffico in tilt

Il maltempo ha colpito duramente diversi quadranti della città, con allagamenti diffusi e caduta di alberi che hanno reso difficoltosa la circolazione stradale.

Uno degli episodi più significativi si è verificato su via Ardeatina, dove un albero di grosse dimensioni è crollato all’altezza di via Meropia, occupando la semi carreggiata in direzione centro. Per ore il traffico è stato regolato con un senso unico alternato, mentre le pattuglie del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale hanno gestito la viabilità per evitare ulteriori pericoli agli automobilisti.

Ma i disagi non si sono fermati qui: un sottopasso allagato sulla strada statale 7 Appia ha paralizzato la circolazione per ore, costringendo le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine a chiudere il tratto di strada al km 14,100. Solo dopo lunghe operazioni di drenaggio l’area è stata riaperta al traffico intorno alle 12:30.

Tevere sorvegliato speciale: chiuse le banchine per rischio esondazione

Oltre ai disagi alla circolazione, il Tevere resta sotto stretta osservazione. La Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano del fiume, a causa di un possibile innalzamento dei livelli idrici dovuto alle intense precipitazioni.

A scopo precauzionale, le autorità hanno ordinato la sospensione di tutte le attività ricettive e di imbarco lungo il fiume, compresi gli eventi temporanei previsti in prossimità delle banchine. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a cessato pericolo.

Cimitero Flaminio allagato, esplode la polemica

Il maltempo ha colpito duramente anche il Cimitero Flaminio, trasformato in una distesa di pozzanghere e fango. A denunciare la situazione è stato Stefano Erbaggi, consigliere del Comune di Roma, che ha diffuso un video documentando lo stato dell’area.

“La manutenzione è inesistente e la gestione è irresponsabile”, ha dichiarato, puntando il dito contro l’amministrazione comunale e Ama, accusate di non intervenire per prevenire situazioni di degrado ogni volta che si verifica un’ondata di maltempo.

Danni e disagi nel Lazio: fiume Mignone straripa, smottamenti a Santa Marinella

Il maltempo non ha risparmiato il resto del Lazio. Nel Viterbese, il fiume Mignone è straripato in località Monte Riccio, nel comune di Tarquinia, isolando alcune famiglie nelle proprie abitazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati sin dalle prime luci dell’alba, ha permesso di mettere in salvo i residenti grazie all’uso di un gommone con soccorritori fluviali alluvionali, mentre un elicottero del reparto volo di Roma ha monitorato la situazione dall’alto.

Problemi anche lungo il litorale nord, dove un forte smottamento ha interessato Santa Marinella. In via Marche, il Fosso di Valle Semplice è esondato, rompendo l’argine e causando il crollo di un muro perimetrale che delimitava alcuni giardini privati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della caserma 17A, che hanno messo in sicurezza l’area evitando evacuazioni, ma il rischio di ulteriori cedimenti resta alto.

Maltempo: cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il peggio potrebbe non essere ancora passato. L’allerta meteo permarrà su tutta la regione almeno fino a sabato 15 febbraio, con precipitazioni sparse e raffiche di vento fino a burrasca sui settori settentrionali del Lazio.

La situazione più critica è attesa:

Nelle aree urbane di Roma , dove il terreno già saturo d’acqua potrebbe non reggere ulteriori piogge.

, dove il terreno già saturo d’acqua potrebbe non reggere ulteriori piogge. Sui corsi d’acqua del Lazio , con un monitoraggio speciale sui livelli di fiumi e torrenti.

, con un monitoraggio speciale sui livelli di fiumi e torrenti. Nelle zone costiere, dove il mare mosso e le forti raffiche di vento potrebbero causare danni alle strutture e complicare i collegamenti con le isole.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto per chi si mette alla guida, e invitano i cittadini a segnalare situazioni di pericolo al numero di emergenza della Protezione Civile e delle forze dell’ordine.

Il maltempo continua a mettere a dura prova Roma e il Lazio, con strade allagate, alberi caduti e fiumi in piena. Le misure di emergenza sono state attivate in tutta la regione, ma i disagi potrebbero protrarsi anche nei prossimi giorni.

Perché Roma continua a farsi trovare impreparata di fronte alle piogge, senza un piano efficace di manutenzione e prevenzione? L’allerta meteo è stata diramata con anticipo, ma i problemi sono sempre gli stessi: strade allagate, sottopassi chiusi e una Capitale che sembra ogni volta trovarsi di fronte a un’emergenza imprevedibile.

