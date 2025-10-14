Roma e le occupazioni abusive: la stretta della nuova legge e i casi simbolo della Capitale

L’esplosione di Castel d’Azzano, avvenuta durante la perquisizione di un casolare occupato – sul quale pendeva una procedura di sfratto da anni – ha riacceso il dibattito nazionale sulle occupazioni abusive. Ma è a Roma che la questione assume i contorni più complessi: la Capitale conta decine di stabili occupati, alcuni diventati simbolo di battaglie sociali e altri fonte di degrado e tensioni nei quartieri. Con l’entrata in vigore della Legge n. 80/2025 (Decreto Sicurezza), che introduce pene più dure e sgomberi accelerati, lo scenario romano è destinato a cambiare profondamente.

Spin Time e via Curtatone: i casi che dividono Roma

Tra gli esempi più noti spicca Spin Time Labs, il palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme occupato dal 2013 e abitato da centinaia di persone, tra famiglie italiane e straniere. Negli anni lo stabile si è trasformato in un laboratorio sociale e culturale, ospitando eventi, concerti e attività solidali. Un’esperienza che alcuni considerano un modello alternativo di gestione, ma che per altri resta pur sempre un’occupazione illegale.

Altro caso emblematico è quello dell’ex scuola di via Curtatone, occupata da rifugiati e richiedenti asilo. Lo sgombero del 2017, terminato con scontri e cariche, è rimasto nella memoria della città come uno degli episodi più duri legati al tema. La nuova legge potrebbe accelerare operazioni simili, con un rischio di conflittualità elevato.

La nuova legge: pene severe e sgomberi immediati

Il Decreto Sicurezza 2025 introduce cambiamenti radicali:

Reclusione da 2 a 7 anni per chi occupa un immobile abusivamente.

per chi occupa un immobile abusivamente. Sgombero accelerato , con tempi molto più rapidi per l’intervento delle forze dell’ordine.

, con tempi molto più rapidi per l’intervento delle forze dell’ordine. Estensione della normativa alle abitazioni private, che in passato restavano spesso escluse.

Per una città come Roma, dove i piccoli proprietari lamentano da anni l’impossibilità di rientrare in possesso dei propri immobili, il provvedimento viene visto da molti come una risposta attesa.

Le reazioni tra le associazioni a Roma

Le associazioni dei proprietari plaudono alla legge, parlando di “svolta storica” che garantisce finalmente tutela concreta a chi vede la propria casa occupata. Ma il fronte opposto è altrettanto compatto: i movimenti per il diritto all’abitare e alcune organizzazioni cattoliche avvertono che senza un piano parallelo di edilizia popolare la stretta produrrà solo nuove emergenze.

A Roma, ricordano, ci sono oltre 12.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare e migliaia di persone costrette a vivere in stabili abbandonati. Per loro, lo spettro è quello di finire per strada.

Le periferie: occupazioni e degrado

Se i casi centrali attirano l’attenzione mediatica, nelle periferie romane la questione è ancora più delicata. A Tor Sapienza, Tiburtino, Centocelle e Corviale si contano decine di edifici occupati, spesso in condizioni fatiscenti. Bombole di gas, allacci abusivi alla rete elettrica e impianti improvvisati trasformano molti stabili in potenziali trappole, proprio come accaduto a Castel d’Azzano.

Gli sgomberi accelerati previsti dalla legge potrebbero ridurre questi rischi, ma resta il timore di nuove tensioni sociali nei quartieri già fragili dal punto di vista economico e abitativo.

Roma davanti a un bivio

La nuova legge segna un passaggio cruciale per Roma: o sarà l’inizio di una stagione di sgomberi rapidi e restituzione degli immobili ai legittimi proprietari, o rischierà di generare conflitti e tensioni senza risolvere la radice del problema, ossia l’emergenza abitativa.

Il sindaco e la giunta capitolina, chiamati a gestire le conseguenze locali del decreto, dovranno bilanciare legalità e solidarietà, evitando che la stretta normativa si traduca in nuove fratture sociali.