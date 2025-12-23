Roma e Provincia, 11 arresti a catena lungo la filiera dello spaccio e 780 g di cocaina sequestrati

Un messaggio vocale inviato “in ritardo”, una lite segnalata al 112 NUE e un cliente che arriva ugualmente sotto casa del suo fornitore: è da questa sequenza che, negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha ricostruito in tempo reale un episodio di spaccio, inserito poi in un bilancio più ampio che parla di 11 arresti eseguiti nella Capitale e nel territorio provinciale, con il sequestro complessivo di quasi 800 grammi di cocaina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un'azione definita serrata, condotta con Volanti, distretti e commissariati, con l'obiettivo di interrompere la catena che va dal deposito alla cessione su strada.

Roma, arresti a catena lungo la filiera dello spaccio: il vocale al cliente e il blitz nel palazzo al Trullo

Il caso più emblematico riguarda un 34enne romano, arrestato dopo che un suo vocale, inviato a un acquirente per invitarlo a non presentarsi “in quel momento”, non ha sortito l’effetto sperato. L’uomo destinatario del messaggio si è presentato comunque sotto lo stabile, proprio mentre alcune pattuglie delle Volanti e dell’XI Distretto San Paolo erano intervenute nel quartiere Trullo per una lite segnalata al numero unico di emergenza.

Nel palazzo, gli agenti hanno notato il presunto pusher, visibilmente nervoso alla vista delle divise, rientrare di corsa nel proprio appartamento dopo risposte evasive.

Pochi istanti dopo, sotto lo stesso stabile, un terzo uomo è stato visto armeggiare vicino a uno scooter, lasciando cadere una dose. Fermato subito, avrebbe spiegato di essere lì per ritirare la sostanza e avrebbe confermato di aver ricevuto il vocale per concordare la consegna. Un dettaglio che, per gli investigatori, ha chiuso il cerchio sul “copione” in atto.

Roma, arresti a catena lungo la filiera dello spaccio: 780 grammi di cocaina nascosti nello zaino

La perquisizione dell'abitazione in uso al 34enne ha consentito di rinvenire 780 grammi di cocaina, nascosti all'interno di uno zaino, oltre al materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento delle dosi. Il presunto venditore è stato accompagnato negli uffici del IX Distretto Esposizione e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un sequestro rilevante non solo per quantità, ma per il contesto: un episodio nato da un controllo collegato a tutt’altra segnalazione e diventato, passo dopo passo, un intervento mirato.

Roma, arresti a catena lungo la filiera dello spaccio: altri interventi nei quartieri e il lavoro delle pattuglie

L’operazione del Trullo, secondo quanto riferito, si inserisce in un quadro più ampio di controlli e attività di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di altre sette persone per reati in materia di droga. I fermati sono stati trovati in possesso di quantitativi di stupefacente, prevalentemente cocaina, destinati alla vendita al dettaglio in diversi quadranti: Prenestino, Rocca Cencia, Acilia, piazza Tuscolo, Labaro, Eur e Tor Bella Monaca.

Sul campo hanno operato gli agenti della Sezione Volanti e dei distretti Prenestino, Lido di Roma ed Esposizione, oltre al Commissariato Flaminio, con servizi che puntano a intercettare sia la micro-cessione sia la logistica del rifornimento.

Roma, arresti a catena lungo la filiera dello spaccio: a Tivoli smantellata una base “familiare” nel centro storico

Più articolata, invece, l'attività svolta dagli investigatori del Commissariato di Tivoli, che al termine di mesi di osservazione e appostamenti hanno disarticolato una piccola piazza di spaccio nel centro storico della cittadina termale.

In questo caso, l’ipotesi investigativa è quella di una gestione “a conduzione familiare”, con un appartamento utilizzato come base operativa per organizzare le cessioni. Al termine dell’indagine sono state arrestate tre persone, ritenute coinvolte nella gestione dell’attività.

Roma, arresti a catena lungo la filiera dello spaccio: convalide e presunzione di innocenza

Tutti gli arresti, viene specificato, sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria competente. Restano fermi i principi previsti dalla legge: i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e per ogni indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il dato che emerge, al netto degli sviluppi giudiziari, è la fotografia di un contrasto che prova a colpire l’intera catena: dai contatti gestiti via messaggistica fino ai nascondigli domestici e ai luoghi di consegna. E, in questa storia, a fare la differenza non è stato un inseguimento, ma un dettaglio: un vocale rimasto inascoltato, arrivato troppo tardi per cambiare il corso degli eventi.