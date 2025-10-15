Roma, emergenza Vespa orientalis a Talenti: residenti in allarme, le richieste al Municipio III

Il quartiere Talenti, nel Municipio III di Roma, è alle prese con una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria. La crescente presenza della Vespa orientalis, una specie infestante nota per la sua aggressività e pericolosità, ha sollevato forti preoccupazioni tra i residenti. In molte zone, i cittadini hanno segnalato la formazione di nidi nei pressi di aree verdi, scuole, cortili condominiali e spazi pubblici, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il timore più diffuso riguarda i soggetti vulnerabili, in particolare bambini, anziani e persone allergiche al veleno di insetti, che rischiano gravi reazioni in caso di punture. Diversi abitanti hanno dichiarato di sentirsi costretti a limitare le uscite all’aperto e a tenere chiuse le finestre per ridurre al minimo il rischio di contatto con gli insetti.

La denuncia politica e l’interrogazione urgente

A raccogliere l'allarme dei cittadini sono stati Fabio Sabbatani Schiuma, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, e Fabrizio Santinelli, consigliere del Municipio III, che ha presentato un'interrogazione urgente. In una nota congiunta, i due esponenti hanno parlato di una situazione "critica e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica e per l'ecosistema urbano" e hanno sollecitato il Municipio ad assumere iniziative immediate.

Secondo Schiuma e Santinelli, spetta infatti al Municipio attivare interventi di monitoraggio, campagne di disinfestazione mirata e una corretta informazione ai cittadini. Tra le zone più interessate, oltre a via Luigi Chiarelli e via Francesco d’Ovidio, vengono indicate anche via Giovanni Stampa, via Aretino, via Alfredo Panzini e via Diego Fabbri Niccodemi, aree densamente abitate dove la presenza di nidi è stata più volte segnalata.

Le richieste al Municipio III

L’interrogazione presentata da Santinelli chiede al Presidente del Municipio e all’Assessore competente di chiarire innanzitutto se l’amministrazione sia a conoscenza dell’estensione del fenomeno segnalato dai residenti. In secondo luogo, si domandano tempi e modalità degli interventi previsti per il monitoraggio e la rimozione dei nidi, oltre alla conferma di un coordinamento con il Dipartimento comunale e con la ASL di competenza.

L'obiettivo, spiegano i due esponenti di Fratelli d'Italia, è quello di elaborare un piano di azione organico ed efficace, che possa limitare la diffusione della Vespa orientalis e prevenire nuove infestazioni in futuro.

Un problema sanitario e ambientale

La Vespa orientalis è una specie che negli ultimi anni ha trovato condizioni favorevoli per diffondersi in diverse città italiane, con particolare incidenza a Roma. L’insetto tende a costruire nidi in luoghi difficilmente accessibili, come sottotetti, cantine, alberi cavi e intercapedini di edifici. La sua presenza in zone urbane non rappresenta soltanto un fastidio, ma un concreto pericolo sanitario.

Le punture possono risultare molto dolorose e, nei casi più gravi, provocare reazioni allergiche acute fino allo shock anafilattico. Per questo motivo, in presenza di nidi, le autorità sanitarie raccomandano di non intervenire autonomamente ma di rivolgersi a personale specializzato.

I residenti chiedono risposte immediate

L’emergenza, segnalata ormai da settimane, ha acceso l’attenzione pubblica e politica. Molti residenti di Talenti chiedono interventi rapidi e coordinati, lamentando ritardi nelle risposte delle istituzioni locali. La percezione diffusa è quella di una mancanza di un piano strutturato di disinfestazione e di una comunicazione chiara sulle azioni da intraprendere in caso di avvistamento di nidi.

Verso un piano di intervento?

Resta ora da capire quali iniziative saranno adottate dal Municipio III e dal Comune di Roma. Le richieste avanzate dai consiglieri di Fratelli d’Italia puntano a una strategia complessiva che includa: