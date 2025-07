Roma. Esplosione a Primavalle, un palazzo colpito e la paura dei residenti: “potevamo morire”

L’attacco notturno a Primavalle scuote la comunità

La tranquillità di una sera qualunque è stata spezzata da un evento drammatico a Primavalle, quartiere popolare di Roma. Erano le 23.30 quando un'improvvisa esplosione ha sconvolto il palazzo Ater di via Calcagnini. I residenti, ancora sotto shock, ricordano quei momenti con tremore: "Abbiamo visto lanciare qualcosa da un'auto in corsa – raccontano – e subito dopo c'è stato il boato". La paura si è diffusa come un'onda nelle case popolari del quartiere soprannominato "Bronx". Una zona nota per essere sotto l'influenza dei clan malavitosi locali.

Le indagini verso una matrice mafiosa

Subito dopo l'esplosione, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell'attacco. Le tracce indicano che potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio legato al controllo del territorio da parte delle famiglie criminali Bennato, Zioni, Gambacurta e Sgambati. Secondo Cioffredi di Libera, l'esplosione si inserisce in un contesto di "riassetto criminale", scatenato dalla recente riduzione dell'attività di spaccio nella zona.

Chi sono i sospettati?

I riflettori si sono accesi su alcune figure note alle cronache giudiziarie locali. In quest'area di Roma da tempo contesa tra diversi clan, l'equilibrio sembra essere precario come non mai. L'attacco potrebbe rappresentare una sorta di messaggio tra bande rivali o un avvertimento ai residenti stessi. Il controllo del territorio è una partita complessa che coinvolge antiche rivalità e nuovi alleati.

I residenti tra paura e incertezza

Per chi abita nella zona l’incubo è reale e palpabile. “Potevamo morire”, confessano con voce rotta dall’emozione coloro che sono stati testimoni del fatto. Il pensiero che qualcuno possa aver deliberatamente deciso di seminare il terrore non lascia spazio a sonni tranquilli. Mentre i tecnici valutano i danni strutturali dell’edificio colpito, la comunità cerca risposte e soprattutto sicurezza.

Quale futuro per Primavalle?

Mentre le indagini proseguono a ritmo serrato, molti si interrogano su cosa accadrà domani in questa fetta di città così segnata dalla violenza e dai giochi di potere della criminalità organizzata. Ciò che appare certo è la necessità di riportare serenità tra le strade di Primavalle, perché la vita possa riprendere senza più paure nascoste dietro ogni angolo.

© Riproduzione riservata