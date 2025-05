Roma Est , 14 comitati di quartiere scendono in piazza per rivendicare il “diritto a vivere tranquilli e nella legalità”

In una serata di coraggio e solidarietà, i cittadini di 14 diversi comitati di quartiere del settore Est di Roma (VII Municipio) hanno preso in mano fiaccole e striscioni per invocare il “diritto a vivere tranquilli e nella legalità”. Il corteo si è snodato venerdì sera da Piazza Cavalieri del Lavoro a Piazza Quinto Curzio in un evento chiamato “Uniti per la Rinascita”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ampia partecipazione e presenza di forze istituzionali

L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e variegata, con la presenza di molteplici rappresentanti politici e istituzionali. Sempre lo stesso venerdì, la zona è stata oggetto di oltre 150 controlli da parte delle forze dell’ordine con conseguente operazioni di fermi ed espulsioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Questo è un segno che il territorio va monitorato e controllato”, afferma Tiziana Siano, portavoce dell’iniziativa. E aggiunge: “Occorre una sinergia per debellare sul nascere gli episodi di violenza, espressione di perdita di legalità”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una mela di quartieri unita nell’azione

I quartieri coinvolti in questa dimostrazione di forza collettiva comprendono: Villaggio Appio, Cavalieri del Lavoro, Alberone, Tor di Mezzavia, Tuscolano – Villa Fiorelli, Piscine di Torre Spaccata, Nuova Tor Vergata, Don Bosco, Centroni, Marciana, Appio Claudio, Vermicino e Romanina. Si tratta di un ampio spettro di realtà diverse, ognuna con le proprie peculiarità ma unite nello stesso grido di sicurezza e legalità.

© Riproduzione riservata