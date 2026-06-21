Roma Est, controlli Polizia di Stato: 180 kg di alimenti sequestrati, 4 arresti per spaccio di droga

Quattro arresti, una persona segnalata alla Prefettura e 180 chili di alimenti tolti dalla vendita. È il bilancio dei controlli della Polizia di Stato nel quadrante est di Roma, da Tor Bella Monaca alle fermate della metro C, con verifiche anche negli esercizi commerciali.

Controlli nella periferia est di Roma: il dispositivo da Tor Bella Monaca alla metro C

La nuova operazione ha interessato uno dei settori più delicati della Capitale, dove il contrasto allo spaccio al dettaglio si intreccia con la presenza quotidiana di pendolari, residenti, attività commerciali e spazi pubblici molto frequentati. Il lavoro degli agenti si è sviluppato con una rete di controlli mirati, capace di coprire più punti sensibili nello stesso arco operativo: le aree già note per la vendita di droga, le fermate della linea C della metropolitana e i negozi di vicinato sottoposti a verifiche amministrative.

A coordinare le attività è stato il VI Distretto Casilino, impegnato in un’azione che ha avuto un doppio livello: da una parte la pressione investigativa sulle piazze di spaccio, dall’altra il controllo sulla regolarità dei prodotti messi in commercio. Due fronti diversi, uniti da un obiettivo concreto: ridurre gli spazi di illegalità in una zona dove il presidio del territorio resta decisivo per la sicurezza quotidiana.

Via dell’Archeologia, droga nascosta in pneumatici, passaruota e pacchetti di sigarette

Il cuore dell’intervento antidroga si è concentrato in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, dove gli investigatori hanno individuato un sistema organizzato per sostenere la vendita al dettaglio di stupefacenti. Non si trattava di un’attività improvvisata. L’area era sorvegliata da vedette e alimentata da punti di approvvigionamento distribuiti in modo da rendere più difficile il recupero della droga.

Gli agenti hanno ricostruito un meccanismo rapido, flessibile, adattato agli spazi disponibili. Le dosi venivano occultate in nascondigli mobili e in punti apparentemente ordinari: pneumatici, passaruota di automobili, pacchetti di sigarette usati come contenitori. Una modalità che permette di separare chi vende dalla disponibilità diretta dello stupefacente, riducendo i rischi in caso di controllo improvviso.

Il fiuto dell’unità cinofila ha avuto un ruolo determinante. Dai depositi improvvisati sono emerse 93 dosi di crack, cocaina ed eroina, insieme a circa 700 euro in contanti. Il denaro è ritenuto collegato all’attività di spaccio al minuto, quella che alimenta il consumo quotidiano e rende stabile la pressione criminale sulle strade del quartiere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Quattro arresti e una segnalazione alla Prefettura: il bilancio antidroga

Il bilancio sul fronte dello spaccio parla di quattro arresti. Tre sono arrivati nel corso degli interventi su via dell’Archeologia, dove gli agenti hanno colpito la rete di vendita e i suoi punti di deposito. Un quarto uomo è stato rintracciato perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati analoghi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Durante le stesse attività è stato controllato anche un giovane trovato in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale. Per lui è scattata la sanzione amministrativa con segnalazione alla Prefettura, come previsto nei casi di detenzione non finalizzata allo spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria. Le posizioni restano legate alla fase delle indagini preliminari e per le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna. È un passaggio essenziale, specialmente in operazioni dove il quadro investigativo viene definito passo dopo passo e dove ogni responsabilità personale dovrà essere valutata nelle sedi competenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Verifiche nei negozi: 180 chili di alimenti senza tracciabilità

L’operazione non si è fermata alla droga. Una parte rilevante del dispositivo ha riguardato i controlli amministrativi e commerciali negli esercizi di vicinato della zona. In quattro attività sono state riscontrate irregolarità legate alla tracciabilità alimentare, un aspetto che incide direttamente sulla tutela dei consumatori.

Gli agenti hanno sequestrato circa 180 chili di prodotti ittici, animali e vegetali privi della documentazione necessaria per certificarne provenienza e filiera. In pratica, alimenti sottratti ai circuiti di controllo, messi in vendita senza garanzie sufficienti sul percorso seguito prima di arrivare sugli scaffali o nei banchi.

La tracciabilità non è un dettaglio burocratico. Serve a stabilire da dove arriva un prodotto, come è stato conservato, attraverso quali passaggi commerciali è giunto alla vendita e quali responsabilità possono essere individuate in caso di problemi sanitari o irregolarità. Quando manca, il consumatore non ha strumenti per conoscere la storia dell’alimento acquistato e le autorità non possono ricostruire con precisione la filiera.

Sanzioni oltre 8.000 euro e presidio del territorio

Nei confronti dei titolari degli esercizi controllati sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 8.000 euro. Il sequestro dei prodotti ha impedito che alimenti privi delle necessarie garanzie continuassero a essere commercializzati, mentre le multe hanno colpito la parte amministrativa delle violazioni accertate.

Il quadro che emerge conferma quanto siano ampie le attività di controllo necessarie nella periferia est di Roma. Non solo spaccio, non solo sicurezza sulle strade, non solo verifiche nei pressi della metropolitana. Il presidio del territorio passa anche dai negozi, dalla filiera alimentare, dalla capacità di intercettare irregolarità che incidono sulla vita quotidiana delle persone.

Tor Bella Monaca, la linea C e le aree commerciali del quadrante Casilino restano luoghi dove la presenza dello Stato assume un valore pratico: fermare la vendita di droga, individuare chi è destinatario di provvedimenti restrittivi, sanzionare le irregolarità, togliere dal mercato prodotti non documentati. È un lavoro fatto di controlli ripetuti, verifiche mirate e interventi rapidi, con effetti immediati sul territorio.

Il dato finale riassume la portata dell’operazione: 4 arresti, 93 dosi di stupefacente recuperate, circa 700 euro sequestrati, un consumatore segnalato alla Prefettura, 180 chili di alimenti ritirati dalla vendita e oltre 8.000 euro di sanzioni. Numeri che raccontano un intervento ampio, costruito su più livelli, in una zona della Capitale dove sicurezza urbana e legalità commerciale camminano sullo stesso marciapiede.