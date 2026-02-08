Roma resta un terreno sensibile sul fronte della droga, e l’ultima operazione dei Carabinieri lo fotografa con chiarezza: otto arresti in pochi giorni, in diversi quadranti della Capitale e nell’area metropolitana, con sequestri di crack, cocaina, eroina e hashish, oltre a contanti, bilancini e perfino munizionamento.

L'attività è stata condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma – dipartimento "Criminalità diffusa e grave" – seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Un’azione a raggio largo, fatta di controlli mirati, pattuglie sul territorio, osservazioni e interventi rapidi, con un obiettivo dichiarato: togliere ossigeno allo spaccio minuto e ai canali di rifornimento che lo alimentano.

Stretta antidroga a Roma: controlli mirati e arresti in serie nei quartieri caldi

Il cuore dell’operazione batte soprattutto nell’area Est, dove i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato cinque arresti concentrati tra Quarticciolo e Alessandrino, zone dove da tempo i residenti segnalano degrado e presenza costante di pusher.

L’azione, però, non si è limitata a un solo territorio: gli interventi si sono sviluppati anche a Tor Vergata, Acilia, corso di Francia e Formello, lungo una mappa che racconta come lo spaccio si muova seguendo flussi di persone, strade di collegamento e punti di aggregazione.

A emergere è un metodo operativo che punta sulla pressione continua: fermare chi vende “su piazza”, intercettare chi nasconde le dosi in luoghi accessibili, interrompere i passaggi di mano rapidi che spesso avvengono in pochi secondi, e risalire ai depositi di sostanza e denaro. Da qui, perquisizioni immediate e sequestri mirati, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili da portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Droga sequestrata dai Carabinieri

Crack e cocaina dall’auto: la vendita “al volo” e i contanti sequestrati

Uno dei casi più indicativi riguarda l’arresto di un 54enne italiano, sorpreso in via dei Colombi mentre cedeva dosi di crack dall’interno della propria auto. Una modalità ormai frequente: l’abitacolo come “sportello” mobile, pronto a spostarsi di isolato in isolato per ridurre il rischio di controlli.

La perquisizione successiva ha portato al rinvenimento di 18,40 grammi complessivi di cocaina e crack e di 580 euro in contanti, considerati dagli investigatori compatibili con l'attività di spaccio.

Il dato dei contanti torna come un filo rosso in molte delle operazioni: piccole somme ripetute, banconote di vario taglio, denaro spesso tenuto a portata di mano, che fotografa la dimensione quotidiana del mercato. È anche su questo aspetto che gli inquirenti lavorano, perché il denaro è l’indicatore più immediato del giro di cessioni.

Dosi nascoste nei condomini: il “deposito” vicino a casa e l’arresto lampo

In via Cerignola, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, insieme alla Pattuglia Mobile di Zona, hanno arrestato una 40enne italiana senza fissa dimora. La donna è stata notata mentre occultava dosi di droga all’ingresso di un condominio: un punto facile da raggiungere e, al tempo stesso, utile per ridurre il rischio di essere trovata con lo stupefacente addosso durante un controllo. I militari hanno sequestrato 18 dosi di crack e 6 di cocaina, oltre a 270 euro in contanti.

È una dinamica che preoccupa anche i residenti: gli spazi comuni dei palazzi diventano "nascondigli" improvvisati, con un impatto diretto sulla percezione di sicurezza e sulla qualità della vita. L'azione dei Carabinieri, in questo caso, si è tradotta in un arresto immediato, segno di un controllo ravvicinato del territorio.

Cocaina sotto l’auto e resistenza: il tentativo di fuga finisce con le manette

In viale Palmiro Togliatti i Carabinieri hanno arrestato un 20enne tunisino sorpreso a nascondere 30 dosi di cocaina sotto un’auto in sosta. Anche qui, la strategia è chiara: depositare la sostanza in un punto “neutro” e recuperarla all’occorrenza. Il giovane, durante il controllo, avrebbe opposto resistenza, spingendo e minacciando i militari. Un episodio che mostra quanto, in strada, il confine tra controllo e reazione violenta possa diventare sottile, imponendo un livello di attenzione massimo alle pattuglie.

Droga nella vegetazione e pedinamenti: quando l’osservazione fa la differenza

In via Ostuni, un 25enne romano è stato arrestato dopo essere stato visto occultare stupefacenti nella vegetazione. I Carabinieri lo avrebbero seguito e osservato, fino al momento utile per intervenire. Sequestrate 8 dosi di crack, oltre a marijuana, hashish e 355 euro. È un dettaglio operativo importante: non solo posti di blocco e controlli casuali, ma anche pedinamenti e attività di osservazione, che consentono di documentare condotte e recuperare la sostanza nei punti di deposito.

Quarticciolo, 300 dosi di crack nel terreno: maxi sequestro e arresto

Sempre al Quarticciolo, in via Ascoli Satriano, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne tunisino trovato in possesso di 300 dosi di crack, pari a 177,9 grammi, e di 60 dosi di cocaina nascoste in un punto ricavato nel terreno. Il quantitativo, già suddiviso in dosi, indica un’attività pronta alla vendita e una disponibilità tale da alimentare un numero elevato di cessioni. Per gli investigatori, colpire depositi del genere significa interrompere un flusso che, altrimenti, continuerebbe a rifornire la piazza per giorni.

Eroina a Tor Vergata: cessione in strada e “tesoretto” in casa

Nel quadrante di Tor Vergata, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 31enne del Gambia in via Casale del Finocchio, bloccato subito dopo aver ceduto eroina a un acquirente. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 12,5 grammi della stessa sostanza e di quasi 4.000 euro in contanti. Un elemento che apre uno squarcio sul livello economico di alcune attività: non solo micro-dosi, ma una disponibilità di denaro che fa pensare a cessioni ripetute e a un giro già avviato. Controlli antidroga dei Carabinieri

Acilia, “kit” dello spaccio e munizioni in auto: 48 cartucce trovate durante un controllo

Ad Acilia, durante un controllo stradale in zona via Morelli-via Previati, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 22enne romano: con sé aveva crack, cocaina, hashish e un bilancino di precisione, cioè l’equipaggiamento tipico di chi pesa e confeziona dosi. Ma il dettaglio più grave è un altro: nell’auto sono state trovate 48 cartucce calibro 223 Remington.

Per questo il giovane dovrà rispondere anche di detenzione illecita di munizionamento. Un passaggio che alza la soglia dell’allarme: la droga, spesso, si accompagna a strumenti e “garanzie” di controllo del territorio, e la presenza di munizioni diventa un segnale da non sottovalutare.

Dosi pronte a corso di Francia e a Formello: arresti e convalide

A corso di Francia i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno arrestato un 40enne originario di Tivoli, trovato in possesso di 36 grammi di cocaina già suddivisa in 18 dosi e 590 euro in contanti. Un quadro che rimanda alla vendita pronta, con sostanza già porzionata per velocizzare le cessioni.

Infine, a Formello, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 29enne del posto durante un controllo in via Formellese Sud: aveva circa 10 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Tutti gli arresti, viene riferito, sono stati convalidati.

Procura e Prefettura: la regia istituzionale e l’impatto sul territorio

Il coordinamento della Procura – dipartimento “Criminalità diffusa e grave” – e l’indirizzo strategico condiviso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica delineano una cornice istituzionale chiara: la pressione sullo spaccio deve essere costante, visibile e capace di incidere sui luoghi più esposti. La conseguenza immediata è un aumento della presenza operativa, con interventi che, oltre al sequestro della sostanza, mirano a recuperare denaro e strumenti utili all’attività illecita.

Sul piano sociale, ogni arresto racconta anche un pezzo di città: quartieri residenziali dove le dosi vengono lasciate nei condomini, strade ad alto scorrimento usate come punti di consegna, periferie che da anni chiedono attenzione. E, nel mezzo, cittadini che convivono con un fenomeno che non è solo cronaca nera, ma anche salute pubblica, legalità e vivibilità.

Si precisa che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.