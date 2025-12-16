Roma, Falchi della Polizia in azione: 9 arresti, droga nascosta nei calzini e nei tubi innocenti

Una pattuglia in moto, quartieri diversi, stessi minuti concitati: quando i Falchi della Squadra Mobile accelerano, lo spaccio cambia pelle ma raramente cambia copione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma. Falchi della Polizia contro lo spaccio nei quartieri est

L'ultima serie di interventi della Polizia di Stato, svolta in varie zone della Capitale, ha portato all'arresto di 9 persone, di età compresa da 19 a 56 anni, italiane e straniere, e al sequestro di shaboo, cocaina e hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Secondo quanto comunicato, la quantità complessiva recuperata è di circa 100 grammi, ripartiti in oltre 80 dosi.

Roma Fidene: lo spaccio e i nascondigli “improvvisati”

Il dettaglio che colpisce, oltre al numero degli arresti, è la fantasia usata per occultare la droga. In zona Fidene, lo shaboo era nascosto nei calzini indossati dal pusher, pronto a essere tirato fuori in pochi secondi al momento dello scambio. Un metodo semplice, rapido, pensato per ridurre al minimo i tempi di contatto e abbassare l’esposizione su strada.

Roma San Paolo: shaboo in casa, nascosto in una cucina a gas

In zona San Paolo, i Falchi hanno individuato cristalli della stessa sostanza all'interno dell'abitazione di un cittadino filippino sottoposto agli arresti domiciliari. Il nascondiglio, secondo la ricostruzione, era ancora più ingegnoso: lo stupefacente era occultato dentro una cucina a gas, fissato con una calamita alle pareti interne. Un luogo scelto per confondere eventuali controlli rapidi e sfruttare un elettrodomestico che difficilmente viene smontato "al volo".

Roma Ponte di Nona, Falchi in azione: hashish nei pacchetti di sigarette e dosi sui muretti

Nel quadrante di Ponte di Nona, durante l’arresto di un 19enne tunisino, è stato riscontrato un nascondiglio classico: dosi di hashish in un pacchetto di sigarette tenuto addosso. In un altro intervento, parte dello stupefacente è stata recuperata in un pacchetto occultato su muretti utilizzati come punto di appoggio per la cessione, una sorta di “deposito lampo” utile per ridurre il rischio di essere trovati con la droga in tasca.

Roma Quarticciolo: vedette, traghettatori e tubi innocenti

Il quadro più articolato è emerso al Quarticciolo, dove sono state arrestate tre persone, rispettivamente italiana, tunisina ed egiziana, dopo un monitoraggio mirato. Il sistema descritto dagli investigatori è quello già visto in altre piazze di spaccio: vedette posizionate lungo le vie di accesso e “traghettatori” incaricati di indirizzare gli acquirenti verso chi gestisce materialmente la vendita.

In questo caso, il pusher sarebbe stato attestato su un’impalcatura allestita sui ballatoi degli immobili di edilizia popolare. Le dosi di cocaina, sempre secondo quanto riferito, erano occultate dentro tubi innocenti: venivano estratte al momento e poi nuovamente riposte, in modo da rendere più difficile un sequestro immediato.

Roma, Falchi della Polizia in azione: controlli rimodulati e piazze sotto osservazione

L’attività dei Falchi si inserisce, viene sottolineato, in un impegno più ampio che coinvolge anche le squadre di polizia giudiziaria dei Commissariati su tutto il territorio provinciale. Un lavoro che viene rimodulato di continuo per superare le contromisure messe in atto dagli spacciatori, spesso basate su vedette posizionate lungo gli ingressi delle piazze.

Nel caso del Quarticciolo, uno degli “osservatori” sarebbe stato riconoscibile perché indossava un giubbotto da lavoro con barre catarifrangenti, un dettaglio utile a mimetizzarsi nel contesto urbano.

Per completezza, si precisa che le evidenze investigative descritte riguardano la fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio di presunzione di non colpevolezza fino a un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.