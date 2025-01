Roma, fermata in flagranza “Lady scippo”, la borseggiatrice libera perché sempre incinta

Zahirovic era già stata arrestata lo scorso agosto, ma anche in quel caso era tornata libera pochi giorni dopo per accudire il suo decimo figlio, nato da poco

Ana Zahirovic, trentunenne croata e madre di dieci figli, torna al centro delle cronache con un nuovo arresto a Roma. La donna, conosciuta come “Lady scippo”, ha accumulato condanne per un totale di 30 anni di reclusione, frutto di quasi 150 tra furti e scippi compiuti in vent’anni nelle principali città italiane, tra cui Roma e Milano. Nonostante le numerose sentenze, Zahirovic è sempre tornata in libertà grazie alle sue frequenti gravidanze, sfruttando una normativa che tiene conto dello stato di maternità.

Sorpresa in flagrante a piazza Navona

I carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, il 15 gennaio, durante un servizio in borghese nel centro storico della Capitale, hanno riconosciuto la donna. Dopo un attento pedinamento durato diversi minuti, l’hanno sorpresa in flagrante a piazza Navona mentre sfilava il portafogli dalla tasca di una turista, una giornalista argentina in pensione. L’intervento tempestivo dei militari ha portato all’immediato arresto di Zahirovic con l’accusa di furto.

Il giudice respinge gli arresti domiciliari

La trentunenne, attualmente incinta di tre mesi, è comparsa davanti al giudice presso il tribunale di piazzale Clodio. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha deciso di imporle l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, respingendo la richiesta della procura di disporre gli arresti domiciliari. Durante l’udienza, Zahirovic ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione, con l’aggiunta di una multa di 200 euro.

Libera per accudire i figli

«Vedo numerose condanne», ha commentato il giudice sfogliando il casellario giudiziario della donna. Zahirovic era già stata arrestata lo scorso agosto, ma anche in quel caso era tornata libera pochi giorni dopo per accudire il suo decimo figlio, nato da poco.

Foto di repertorio