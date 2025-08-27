Roma, finta colf deruba la datrice di lavoro la prima notte: 51enne arrestata dalla Polizia di Stato

L’inganno partito da un annuncio sui social

Un annuncio pubblicato sui social alla ricerca di aiuto per le pulizie domestiche si è trasformato in una trappola per una residente del quartiere Alessandrino, a Roma. A rispondere alla richiesta è stata una donna di 51 anni che, presentandosi come collaboratrice domestica in cerca di occupazione, è riuscita a guadagnarsi la fiducia della padrona di casa. Non solo: ha ottenuto anche un posto letto all’interno dell’abitazione, un dettaglio che si sarebbe rivelato determinante per mettere a segno il furto.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva iniziato il lavoro nel pomeriggio, ma già nella notte avrebbe approfittato della situazione per derubare chi l’aveva appena assunta.

Il furto scoperto al risveglio della vittima

La mattina seguente, la padrona di casa si è accorta che dal proprio portafoglio erano spariti 650 euro in contanti. Il denaro, come di consueto, era stato riposto nella borsa appesa all’appendiabiti. Una mancanza evidente che ha spinto la donna a chiedere spiegazioni alla nuova collaboratrice. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La reazione della presunta colf, però, non è stata quella di un chiarimento: la 51enne ha tentato la fuga, spintonando e strattonando la datrice di lavoro. Ne è nato un confronto fisico che ha attirato l’attenzione del vicinato.

L’intervento della Polizia di Stato

Sul posto sono rapidamente intervenuti gli agenti del V Distretto Prenestino e del Commissariato Torpignattara, che hanno trovato le due donne ancora in giardino, impegnate in una colluttazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alla richiesta di aprire la valigia che portava con sé, la 51enne ha inizialmente sostenuto di non avere la possibilità di farlo, parlando di un lucchetto perso. Messa alle strette, ha poi ammesso che al suo interno vi era del denaro, senza però fornire indicazioni chiare né sull’ammontare né sulla provenienza.

Le versioni contrastanti hanno insospettito ulteriormente i poliziotti. A quel punto, la donna ha cercato di ribaltare la situazione accusando gli stessi agenti di aver stretto un accordo con la padrona di casa per incastrarla e sottrarle i soldi, con l’intenzione di spartirseli.

Precedenti della finta badante

Dai primi accertamenti è emerso che la donna risultava già segnalata alle forze dell’ordine. A suo carico pendeva infatti una nota di rintraccio per reati analoghi, commessi in passato con modalità simili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La 51enne è stata quindi arrestata per rapina impropria e per diffamazione di pubblico ufficiale, dopo le accuse rivolte agli agenti intervenuti.

La datrice di lavoro, a seguito dell’aggressione subita, ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le indagini

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. Resta inteso che le evidenze raccolte rientrano nella fase delle indagini preliminari: la donna, pertanto, deve considerarsi innocente fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Attenzione sulla sicurezza domestica

L’episodio avvenuto nel quartiere Alessandrino mette in luce un aspetto delicato legato all’impiego di personale domestico attraverso annunci sui social. La facilità di contatto può esporre a rischi, soprattutto quando non vi è una verifica preventiva delle referenze.

© Riproduzione riservata