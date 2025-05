Roma. Francesco Terzulli, una vita spezzata sulla Cassia Bis

Un tragico evento sulla Cassia Bis

Il 20 maggio, una giornata come tante, si è trasformata in un incubo sulla via Cassia Bis. Francesco Terzulli, un uomo di 55 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. Originario di Bari, Terzulli si era trasferito a Roma, dove esercitava la professione di psicologo nel quartiere Parioli. La sua vita si è interrotta bruscamente quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo Piaggio Liberty, finendo sull’asfalto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale del gruppo Cassia, l’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, all’altezza del chilometro 3.800, in direzione Viterbo. Alcuni automobilisti, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 e l’intervento di un’eliambulanza, per Terzulli non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione sono stati vani e il suo corpo è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale del Verano per l’autopsia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le indagini in corso

Le autorità stanno cercando di fare luce sulle cause dell’incidente. Una delle ipotesi è che Terzulli possa essere stato colto da un malore, che avrebbe provocato la perdita di controllo del mezzo. Gli agenti hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli, ma stanno esaminando il manto stradale per verificare la presenza di eventuali irregolarità. “Non possiamo ancora escludere che il motociclista abbia perso il controllo a causa di un dosso o un avvallamento”, hanno dichiarato gli investigatori. Tuttavia, i primi rilievi non hanno evidenziato anomalie significative. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ulteriori accertamenti

Lo scooter di Terzulli è stato sequestrato per una perizia tecnica, che dovrà stabilire la velocità a cui viaggiava e le condizioni del veicolo al momento dell’incidente. Nel frattempo, la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e l’intervento dei soccorsi. Solo intorno alle 19 la situazione è tornata alla normalità.

© Riproduzione riservata