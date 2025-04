La spirale della violenza e un sistema che non protegge

Due poliziotti aggrediti nello stesso arco di 24 ore dalla stessa persona. Non è una sceneggiatura da crime drama, ma ciò che è accaduto realmente a Roma, nel cuore dello Stato. Un cittadino di origini somale, già arrestato per aver fratturato la mano a un agente, è stato scarcerato nel giro di poche ore. Non appena rilasciato, ha nuovamente preso di mira le forze dell’ordine, colpendo con una testata un altro agente, finito al pronto soccorso con un trauma facciale. Non si tratta solo di un fatto di cronaca. È la rappresentazione plastica di quanto oggi il sistema giudiziario e quello della sicurezza sembrino non solo disallineati, ma addirittura in conflitto. La vicenda è stata denunciata con forza dalla Fsp Polizia di Stato, attraverso le parole amare e lucide del suo segretario generale, Valter Mazzetti: “Sarebbe ridicolo se non fosse tragico”.

Il paradosso della pena sospesa

Otto mesi di condanna con pena sospesa. Un’espressione che, su carta, suona come uno strumento di razionalizzazione della pena, un tentativo di contenere il sovraffollamento carcerario. Ma in pratica, come in questo caso, si traduce in un lasciapassare per chi ha già dimostrato la pericolosità. L’aggressione reiterata ha generato sgomento non solo tra i cittadini ma soprattutto tra gli operatori in divisa, che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per garantire sicurezza in strada. Il segretario romano della Fsp, Massimo Nisida, ha ricostruito quanto accaduto con toni di esasperazione: un’aggressione improvvisa, un gesto deliberato, uno sputo contro l’abitacolo della volante e poi l’escalation, fino al volto tumefatto di un altro agente. Tutto documentato. Tutto accaduto sotto gli occhi di una città sempre più difficile da presidiare. Agente colpito da una testata in viso

Il problema strutturale dietro l’emergenza

Questa non è un’anomalia isolata. È il sintomo di una disfunzione sistemica. Per chi lavora nel settore della sicurezza, l’episodio solleva interrogativi profondi: quante volte bisogna arrestare un soggetto prima che venga considerato davvero pericoloso? Quali garanzie esistono per chi indossa una divisa e viene ferito nell’esercizio del proprio dovere? Le parole dei rappresentanti della Fsp evidenziano un’urgenza: l’approvazione del Ddl Sicurezza, certo, ma anche una revisione complessiva della tutela giuridica ed economica per gli agenti colpiti. L’idea di un fondo per il risarcimento dei feriti non è solo una proposta economica, è un riconoscimento simbolico e pratico di quanto la loro funzione sia centrale per la tenuta civile del Paese.

Una giustizia che arranca e una fiducia che vacilla

Nel mezzo ci sono i cittadini, spettatori spesso impotenti di un cortocircuito istituzionale. Se chi aggredisce un poliziotto può tornare libero il giorno dopo e colpire di nuovo, cosa garantisce che la stessa sorte non tocchi a chiunque altro? È questo il punto cieco che sta minando la credibilità delle istituzioni.Non si tratta di criminalizzare o semplificare. Ma di ripristinare la coerenza a un sistema che, nella sua attuale configurazione, espone chi tutela la legalità a un rischio non più tollerabile. Serve un equilibrio nuovo, non tra diritto e forza, ma tra giustizia e responsabilità. Perché ogni aggressione impunita non è solo un danno fisico: è una ferita aperta nel patto sociale.

