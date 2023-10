Roma, frontale moto-auto sulla via del Mare: morto 33enne

(Adnkronos) –

Incidente mortale nella notte a Roma sulla via del Mare. Intorno alle 2.00, all'altezza di via Fiumalbo, un 33enne, alla guida di una moto Morini, è morto in seguito a uno scontro frontale con una Smart, condotta da un ragazzo di 23 anni. Sul posto sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 6.30. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

