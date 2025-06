Roma, fuga di gas in via Trionfale: evacuati appartamenti, centinaia le persone costrette a lasciare casa

Un mercoledì sera di panico in via Trionfale

La tranquilla serata del 25 giugno si è trasformata in un incubo per molti abitanti di via Trionfale. Tutto è iniziato con un rumore sinistro, simile a pioggia battente, ma che pioggia non era: era gas. Gas che fuoriusciva ad altissima pressione da una conduttura danneggiata.

La dinamica dell’incidente

L'incidente ha avuto luogo intorno alle nove di sera, quando la benna di un escavatore utilizzato nel cantiere idrico gestito da Acea ha urtato una condotta del gas gestita da Italgas. Un errore fatale che ha causato l'immediata fuoriuscita di gas, costringendo centinaia di persone a lasciare le loro case sotto la minaccia di esplosioni.

Soccorsi immediati e sfollamento delle famiglie

L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo: vigili del fuoco e polizia locale sono giunti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l'area e gestire l'evacuazione degli edifici adiacenti. Via Trionfale è stata chiusa nel raggio di diverse centinaia di metri per garantire la sicurezza pubblica mentre i tecnici lavoravano per fermare la perdita.

Misure adottate

Secondo una nota di Italgas, il danno alla conduttura è direttamente attribuibile ai lavori del cantiere Acea. Gli ingegneri sono al lavoro per riparare il guasto e ripristinare la sicurezza della zona. Una situazione che riporta alla mente un episodio simile accaduto circa un anno fa in via Ottavia, dove una fuga di gas aveva già messo a dura prova la comunità locale.

Preoccupazione tra i residenti

I residenti, visibilmente scossi dall’accaduto, dovranno aspettare ulteriori aggiornamenti sulle condizioni delle loro abitazioni e sulla possibilità di rientrare presto nelle loro case. L’atmosfera resta tesa mentre le operazioni continuano, evidenziando ancora una volta le fragilità delle infrastrutture cittadine.

© Riproduzione riservata