Roma, funerali di Riccardo Minghetti: l’ultimo saluto al 16enne morto nell’incendio di Crans-Montana

La basilica dei Santi Pietro e Paolo, all’Eur, è diventata stamattina il punto in cui Roma ha scelto di fermarsi e stringersi attorno a Riccardo Minghetti, 16 anni, una delle vittime italiane dell’incendio nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, scoppiato nella notte di Capodanno. Una chiesa piena, un piazzale occupato da amici, compagni di scuola, famiglie, cronisti, telecamere, e una presenza visibile anche delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Funerali di Riccardo Minghetti a Roma, la basilica dell’Eur come abbraccio collettivo

Il feretro è arrivato davanti alla basilica accolto da un silenzio denso, poi dal battito spontaneo degli applausi. A officiare le esequie, come riferito dalle cronache, don Andrea Manto, vicario episcopale per la Pastorale, insieme a padre Luca Atzeni e a don Giulio, professore del liceo Cannizzaro frequentato da Riccardo. All’esterno, rappresentanze di carabinieri, polizia e vigili urbani, oltre a giornalisti e cameramen.

Dentro, la scena ha avuto la misura delle giornate che non si dimenticano: banchi occupati fino all'ultimo posto, persone in piedi lungo le navate, volti giovani che si cercavano negli sguardi. Nelle prime file, anche figure istituzionali: presenti, secondo quanto riportato, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i ministri Orazio Schillaci e Andrea Abodi.

Funerali di Riccardo Minghetti a Roma, le parole dei genitori e il profilo di un ragazzo “di casa”

Il passaggio più duro, come sempre, è quello del congedo affidato alla voce dei genitori. Il padre Massimo ha ricordato il figlio sottolineandone la generosità, il modo istintivo di darsi agli altri, e quella presenza che, nelle sue intenzioni, dovrebbe restare come traccia lunga nel cuore di chi l’ha conosciuto. La madre Carla ha scelto poche frasi, asciutte, capaci di riportare la vita reale dentro il rito: la mancanza che comincia ora, persino le “regole” contestate da adolescente, e l’idea di un ragazzo che stava crescendo.

Anche gli amici hanno provato a restituire Riccardo con episodi semplici: il ragazzo solare della porta accanto, le passeggiate estive, la gentilezza, l'attenzione con cui faceva domande. Un ritratto che non costruisce un santino, ma difende la verità minuta di un sedicenne: la scuola, le amicizie, i progetti, la leggerezza che a quell'età sembra naturale e invece è fragile.

Funerali di Riccardo Minghetti a Roma, dal dolore privato alle domande pubbliche sul rogo di Crans-Montana

Nel dolore romano, inevitabilmente, si è infilata la domanda che attraversa famiglie e Paesi: che cosa è accaduto davvero nella notte di Capodanno nel locale di Crans-Montana? Le autorità svizzere hanno parlato di un incendio durante i festeggiamenti, con un bilancio drammatico: 40 morti e oltre cento feriti, poi ricontati e identificati nel corso dei giorni successivi, anche grazie a procedure complesse per il riconoscimento delle vittime e dei feriti.

Sulle cause, le ricostruzioni riportate dai media internazionali e svizzeri hanno indicato, come pista di indagine, l'innesco legato a elementi festivi (scintille, candele) e a materiali presenti nel locale. La magistratura elvetica ha avviato accertamenti e, secondo quanto riferito, i gestori risultano indagati per ipotesi colpose connesse all'incendio e alle sue conseguenze.

Funerali di Riccardo Minghetti a Roma, le conseguenze: controlli, sicurezza e responsabilità

Il tema dei controlli è diventato centrale: in Svizzera, nelle ore successive, si è discusso del sistema di verifiche e delle eventuali mancanze, con interrogativi che puntano a chiarire se le misure di sicurezza fossero adeguate e se la catena dei controlli abbia funzionato. È un capitolo che riguarda direttamente le famiglie delle vittime, ma chiama in causa anche le amministrazioni locali e la gestione dei locali in cui si festeggia, si balla, si sta insieme.

Per l’Italia, il ritorno delle salme e la gestione dei rientri hanno aggiunto un livello ulteriore di complessità, coordinato con le autorità elvetiche. Il dolore, però, oggi all’Eur ha preso la forma più umana: un nome pronunciato più volte, un ragazzo ricordato per quello che era, e una città che, almeno per qualche ora, ha fatto spazio al silenzio.