Roma. Furti nelle boutique Valentino e Louis Vuitton, recuperate borse per 400mila euro

Una vasta operazione dei Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha permesso di recuperare una parte significativa della refurtiva sottratta alle boutique Valentino e Louis Vuitton nella capitale. I due colpi, avvenuti rispettivamente l'8 agosto e il 17 novembre 2025, avevano fruttato ai ladri merce di altissimo valore, per un totale stimato intorno ai 400.000 euro.

Le indagini, avviate subito dopo il primo episodio e condotte dai militari della Stazione Roma – San Lorenzo in Lucina insieme al Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, hanno portato a una serie di perquisizioni mirate da cui sono emersi elementi determinanti per la ricostruzione dei fatti.

Furti nelle boutique di lusso a Roma

L'attività investigativa è scattata immediatamente dopo il colpo alla boutique Valentino di piazza Mignanelli. Grazie a servizi di pedinamento, osservazione e monitoraggi prolungati nel tempo, i Carabinieri hanno potuto individuare alcuni luoghi sospettati di essere depositi temporanei della refurtiva.

Quando, il 17 novembre, è avvenuto il secondo furto nella boutique Louis Vuitton di via dei Condotti, la trama delle indagini era già in corso e ha permesso di affinare ulteriormente gli elementi raccolti.

La Procura della Repubblica di Roma, attraverso il Dipartimento per la criminalità diffusa e grave, ha emesso i decreti di perquisizione che i militari hanno eseguito nei giorni successivi. Le operazioni hanno permesso di rinvenire 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton sui 140 pezzi trafugati nel più recente episodio, oltre a 29 borse Valentino delle 74 rubate il 8 agosto.

Refurtiva, strumenti da scasso e abiti rinvenuti nelle perquisizioni

Le perquisizioni non hanno portato alla sola refurtiva. All’interno degli ambienti ispezionati, i Carabinieri hanno rinvenuto anche materiali di grande interesse investigativo. Tra questi figurano abiti presumibilmente indossati durante i furti e ripresi dai sistemi di videosorveglianza delle boutique, oltre a strumenti utilizzati per forzare gli accessi: una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, diversi attrezzi da scasso, nonché telefoni cellulari e dispositivi informatici che potrebbero fornire ulteriori riscontri.

La quantità di materiale sequestrato offre agli inquirenti uno scenario più chiaro dell’organizzazione logistica che potrebbe aver sostenuto l’azione dei ladri, suggerendo la presenza di una struttura operativa più complessa e competente nell’aprire accessi blindati in zone ad alta sorveglianza.

Roma centro: indagini sui furti nelle boutique di lusso

Il recupero della refurtiva non chiude il cerchio delle indagini. I dispositivi elettronici e gli abiti sequestrati saranno ora sottoposti a perizie tecniche, analisi dei tracciati digitali e confronti con le immagini di videosorveglianza. Questo lavoro potrà consentire agli investigatori di definire responsabilità individuali e collegamenti tra gli indagati.

È importante ricordare che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, come previsto dal nostro ordinamento.